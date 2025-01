Ubisoft neemt adviseurs aan om toekomst bedrijf uit te stippelen

Ubisoft heeft het de afgelopen jaar zwaar, maar heeft dat ook voornamelijk aan zichzelf te danken. Toch wil de Franse uitgever uit het diepe gat stappen en de weg omhoog zien te vinden. Hiervoor heeft het bedrijf adviseurs aangenomen.

In gesprek met Insider Gaming laat Ubisoft’s CEO Yves Guillemot weten dat het bedrijf “cruciale stappen” neemt om het bedrijf te hervormen. Hierdoor zouden spelers de beste ervaringen voorgeschoteld krijgen, maar ook wil het bedrijf de operationele efficiëntie verbeteren en de waarde te maximaliseren.

De adviseurs die Ubisoft heeft aangenomen, zullen dan ook “diverse transformationele strategieën en kapitalistische opties keuren en nastreven om de beste waarde voor aandeelhouders te selecteren.” Hieruit moet een “sterkere toekomst” voor Ubisoft ontstaan.

Hoe dat ingevuld gaat worden, is op het moment van schrijven niet bekend. Vorig jaar was er al een aandeelhouder die Ubisoft opriep om de aandelen te verkopen. Later meldde hij zelfs dat 10% van de aandeelhouders dit idee wel zien zitten. Het Chinese Tencent zou een optie zijn, aangezien het al een groot deel van de aandelen in handen heeft.

Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, zullen we uiteraard in de gaten houden. Wat we in ieder geval wel weten, is dat Assassin’s Creed Shadows opnieuw is uitgesteld naar 20 maart 2025.