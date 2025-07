Ubisoft ontslaat 19 medewerkers bij Red Storm Entertainment

Ubisoft werkt nog steeds druk aan een reorganisatie die zo’n 119 miljoen dollar in de kosten moet gaan besparen. Daarvoor heeft men de moeilijke keuze gemaakt om 19 medewerkers van Red Storm Entertainment te ontslaan.

In een persbericht aan IGN meldt de uitgever het volgende over de ontslagen:

“Vandaag heeft Ubisoft de beslissing genomen om 19 functies bij Red Storm Entertainment te schrappen. Deze stap maakt deel uit van onze voortdurende, gerichte herstructurering en wereldwijde kostenbesparingen, en weerspiegelt de behoeften van de studio. Hoewel dit geen gemakkelijke beslissing was, was het gezien onze operationele prioriteiten noodzakelijk. We blijven ons inzetten om de getroffenen te ondersteunen met uitgebreide ontslagvergoedingen, uitgebreide zorgverzekeringen en ondersteuning bij carrièretransitie. We waarderen hun harde werk en de impact die ze op Ubisoft hebben gehad enorm.”

De ontwikkelaars die ontslagen werden, waren bezig met Rainbow Six Siege en verbeteringen aan de Snowdrop engine. De studio werkt op dit moment aan verschillende projecten, maar was onlangs nog bezig met Splinter Cell VR en The Division Heartland, die overigens beide werden geannuleerd.