Ontevreden Ubisoft-investeerder roept Assassin’s Creed-maker op om private te worden nu aandelen kelderen

Hoewel Star Wars: Outlaws redelijk goed scoort bij critici en fans, weet de game nog niet echt het grote succes te worden dat Ubisoft had gehoopt. Een aandeelhouder van het bedrijf roept de topmannen van Ubisoft nu op om van de beurs te gaan om verdere escalatie te voorkomen.

Volgens een bericht van Wall Street Journal zou het Slowaakse AJ Investments een open brief aan de raad van commissarissen (waaronder ook CEO Yves Guillemot) van Ubisoft (en mede eigenaar Tencent) hebben gestuurd, waarin zij hun ontevredenheid uitten over de prestaties van het bedrijf en de huidige aandelenkoers.

De aandelen van de Franse uitgever daalde flink nadat bleek dat de verkopen van Star Wars: Outlaws het niet zo goed deden als Ubisoft had verwacht. Dit ondanks de 8,5 die de game bij ons op de redactie scoorde (grapje).

Het investeringsbedrijf AJ Investments heeft overigens maar 1% van de aandelen van Ubisoft in handen, drong er desondanks toch bij de raad van bestuur op aan om het bedrijf van de beurs te halen of te verkopen aan een strategische investeerder.

Het bedrijf wil Guillemot duidelijk zien vertrekken als CEO en dreigde om soortgelijke ontevreden minderheidsaandeelhouders te verzamelen voor een “proxy fight” die een verkoop bruut zou forceren als de eisen niet worden ingewilligd. Ze riepen ook op tot verdere ontslagen bij het bedrijf, ondanks de wrede staat van de videogame-industrie voor ontwikkelaars.

“Ubisoft wordt in de huidige staat slecht gemanaged en aandeelhouders zijn gijzelaars van familieleden van Guillemot en Tencent die misbruik van hen maken”

Daarnaast zijn er harde woorden op vrijwel alle games van Ubisoft, waaronder de annulering van de gratis te spelen shooter The Division Heartland, piratengame Skull and Bones, waarvan de investeringsgroep zegt dat het geen succes was (ook wij zijn het hier wel mee eens), singleplayer-avontuur Prince of Persia: The Lost Crown was oké, maar niet erg indrukwekkend omdat niemand meer over de game praat, en de lopende live service multiplayer shooter Rainbow Six Siege, waarvan de groep toegeeft dat het geweldig doet.

Daarentegen begrijpt het bedrijf niet dat IP als Splinter Cell, Rayman, Watch Dogs en For Honor al jaren links worden gelaten. Daarnaast zou van Star Wars: Outlaws verwacht worden dat het goede cijfers zou opleveren, maar recente recensies laten zien dat de game nog niet 100% klaar was voor release, ondanks het feit dat de hele wereld wachtte op een openwereldgame onder de Star Wars-franchise.

We zijn in ieder geval erg benieuwd hoe Ubisoft hierop gaat reageren. Al verwachten we zelf dat het bedrijf dit intern gaat proberen te fixen. We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!