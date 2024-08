Review: Star Wars: Outlaws – zuigt je helemaal in de lore!

Na jaren exclusief onder EA te hebben geleefd, komt nu Ubisoft met de eerste non-EA Star Wars game. Weet Star Wars: Outlaws zich te onderscheiden van die andere Ubisoft openwereldgames? Of doet de game toch iets heel anders?

Een dievenleven is niet Nix

Star Wars: Outlaws speelt zich af in de hoogtijdagen van The Empire en de tijden dat het voor de Republic het zwaarst zijn. Het verhaal bevindt zich namelijk tussen de films Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Een betere tijd om een dief uit te hangen is er niet en daar is waar Kay Vess de scene betreedt.

Kay Vess is een scoundrel die samen met haar Merqaalse partner Nix (waar je echt niet zonde kunt!) wordt gezocht door een syndicaat en eigenlijk op zoek wil na die ene grote deal, waardoor ze voor altijd kan verdwijnen. Echter heeft ze als nieuwkomer in de scene niets te zeggen en moet ze haar reputatie nog maar zien op te bouwen.

Samen met haar kompaan duikt ze in de onderwereld die wordt geregeerd door syndicaten, zoals de Crimson Dawn, maar natuurlijk ook door die van Jabba the Hutt en wacht een avontuur die je niet snel gaat vergeten!

Ademt één en al Star Wars

Qua design en qua details kunnen we wel stellen dat de game echt door Star Wars-fans is gemaakt. De game introduceert niet alleen nieuwe planeten, maar uiteraard keren we ook weer na de planeet met de twee zonnen (hoe kunnen we daar nou onderuit komen).

Ook qua rassen, droids en omgevingen weet de game je helemaal thuis te laten voelen in de galaxy far, far away, maar ook hebben ze het aangedurfd om nieuwe rassen te introduceren. Het is dan ook een verademing dat je deze wereld niet hoeft vrij te spelen door hoge torens te beklimmen of dat je gebieden moet overnemen van de vijand.

Hoewel Ubisoft Massive niks schokkends heeft gedaan of heeft geprobeerd om de openwereldgenre opnieuw op de kaart te zetten, geeft de game je echt de vrijheid om te verkennen en te doen waar jij zin in hebt. Sterker nog: als je rondloopt kun je interessante gesprekken volgen en daaruit zelfs vernemen waar eventueel een goede buit te vinden is.

Ik zou qua hoe je de game ervaart nog wel uren door kunnen gaan over hoe vet deze game in elkaar zit en de verschillende knipogen die de game geeft naar de films, maar je moet het echt gewoon zelf ervaren!

Een reputatie van jewelste

Hoewel dit allemaal heel interessant klinkt en ook is, moet je toch rekening houden met de reputatie die je opbouwt bij de diverse syndicaten en daarnaast ook nog rekening houden met The Empire die overal toch een behoorlijke machtsvertoning hebben. Je moet eigenlijk wel alle bendes tevreden houden, want een slechte reputatie betekent niet alleen dat je geen missies krijgt, maar ook dat je in bepaalde gebieden niet gewenst bent en dat verkopers ook niks voor je betekenen.

Hoe beter jouw reputatie met de bendes is, hoe meer ook zij voor je kunnen betekenen. Denk hierbij aan speciale items die verkocht worden, maar ook speciale outfits die je kunt ontgrendelen en meer! Het gevaar zit hem vaak in dat je de ene bende tevreden houdt door bij die andere wat te stelen. Het is dus echt heel pittig om iedereen tevreden te houden en bovendien moet je nog maar hopen dat iedereen die je tegenkomt wel zo goed te vertrouwen is. Immers zijn het allemaal bendeleden die graag een duit in het zakje hebben!

Kleinigheidjes maar toch

Ondanks dat het misschien klinkt alsof Star Wars: Outlaws een kandidaat zou moeten worden voor de Game of the Year, moet ik helaas wel stellen dat de game niet perfect is. Zo is de flow van de missies wel een beetje steeds hetzelfde. Je moet rekening houden dat er veel gedeelte stealthy zijn, want wie denkt er nou dat het mogelijk is om bijvoorbeeld al rennend en schietend een hevige beveiligd gebouw van The Empire in te breken met een half leger aan Stormtroopers en AT-ST’s?

Het is overigens niet zo dat de hele game zo speelt, maar het geeft je toch vaak het gevoel dat het niet anders kan. Het is maar goed dat je in de ruimte wel lekker van je af kunt knallen, want ja niet alle actie vindt plaats op de grond! Je kunt namelijk ook op jacht gaan op Tie Fighters en in de ruimte valt ook nog veel loot te scoren!

Maar goed naast dat de game soms wat in herhaling valt, zitten er her en der ook wat kleine bugs in. Het zijn gelukkig niet hele irritante bugs (alhoewel ik ze wel op social media voorbij heb zien komen). Denk meer aan dat Kay Vess soms de verkeerde kant opspringt als ze haar grijphaak gebruikt, maar ook dat sluipaanvallen niet helemaal goed uitgevoerd worden en je daardoor ineens door jan en alleman wordt gezien en beschoten!

Een meer dan vermakelijk avontuur!

Star Wars: Outlaws is een game die je eigenlijk qua verhaal en qua sfeer vanaf het eerste moment beet weet te pakken en je eigenlijk pas los laat zodra je de game helemaal hebt vrijgespeeld en de onderste steen helemaal hebt omgedraaid. Het is zelfs zo erg dat ik het schrijven van deze review liever zou skippen om nog even een uurtje verder te kunnen met de game. Dat zegt ook heel wat, want dat gebeurt eigenlijk te weinig!

Ubisoft heeft gewoon een puike game neergezet en die doet misschien niet hele schokkende dingen, maar het brengt wel wat je zou kunnen verwachten. Een game die je helemaal in de Star Wars lore zuigt en een leuk, soms heerlijk voorspelbaar, verhaal voorschotelt en je uren zoet weet te houden. Ik race nu ook met lichtsnelheid terug naar mijn PlayStation!



Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Massive Entertainment

Releasedatum: 27 augustus 2024

Platforms: PC, PS5, Xbox One, Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5