JDM: Japanse Drift Masters – voor echte driftkikkers!

Gaming Factory nodigde ons tijdens Gamescom uit om aan de slag te mogen met hun driftgame JDM: Japanse Drift Masters. Tussen alle afspraken door wist ondergetekende nog een gaatje te vinden om zijn drifttechniek op te schroeven.

JDM: Japanse Drift Masters (hierna JDM) is een game die alleen draait om het zo perfect mogelijk door bochten te driften. Het klinkt heel simpel, maar het is een game die makkelijk om te spelen, maar moeilijk is om echt te masteren. In de eerste demo was het gewoonweg de bedoeling om zo veel mogelijk punten te verzamelen door zo goed mogelijk te driften.

Het gevaar ligt wel op de loer, want te veel gas zorgt voor te veel overstuur en te veel remmen/ gas loslaten zorgt voor weinig drifteffect. De beste middenweg is eigenlijk het gaspedaal geleidelijk in trappen en veel tegen te sturen. Zelfs dan nog wil het gebeuren dat je nog overstuur hebt, maar tegensturen helpt daar weer erg bij.

Maar goed het Poolse Gaming Factory heeft niet alleen veel tijd gestoken in het driften, maar ook in de designs van de auto’s. Ze hebben de designs zelfs gemaakt op basis van de Westerse versies om die vervolgens weer om te zetten naar de originele (Japanse) versies). Het klinkt misschien heel simpel, maar in principe alles in de voorkant van de auto moest omgedraaid worden, aangezien in Japan het stuur aan de rechterkant (bij ons de bijzitterskant) zit.

Daarnaast heeft men ook de audio van alle auto’s opgenomen, maar zijn er ook drie ontwikkelaars naar Japan afgereisd om de natuur op te nemen. Ja alle geluiden uit de natuur, zoals de vogels, zijn echt opgenomen in Japan.

Het is niet alleen qua bolides een ode aan het land van de rijzende zon, maar ook gebeurt alle actie daar. Ik ben helaas nog nooit in het land geweest, maar na het spelen van deze game wil ik het alleen nog maar meer!

Een tussendoortje?

Je zult misschien wel denken: hoe gaat deze game je uren zoet houden? Nou dat kan onder andere door de singleplayer die de game te bieden heeft. Deze moet je volgens een van de ontwikkelaars ongeveer een uurtje of drie zoet houden. Daarin neem je het niet alleen op tegen andere driftende racefanaten, maar kun je ook jouw bolide(s) upgraden. Denk hierbij aan verbeterde motor, remmen en natuurlijk allerlei cosmetische items.

Het is overigens zo dat alle upgrades niet alleen qua uiterlijk verandering bieden, maar zo speelde ik met twee versies van de Nissan Fairlady (één daarvan was de standaardversie en de andere de volledige geüpgraded versie) en het verschil was echt aanzienlijk.

Naast dit heeft de ontwikkelaar aangegeven nog bij de release van de volledige versie (de game is nog alleen in Early Access) aan een splitscreen lokale multiplayer te werken en uiteindelijk ook een online multiplayer te willen toevoegen. Daarnaast is het nog met diverse autobedrijven in gesprek om het bestaande roster van Japanse bolides (Subaru, Nissan en Mazda’s zijn al present) uit te breiden.

Wat dat betreft, lijkt het erop dat JDM misschien weinig te bieden heeft, maar het mooie ervan is dat de game free-to-play zal worden, dus wat dat betreft is het zeker de moeite waard om die paar uur in de game te steken. Geloof me als je van driften houdt, worden het echt wel meer dan dat!