Sucker Punch zou graag weer inFamous games maken

Ghost of Yotei director Nate Fox laat weten dat Sucker Punch graag meer inFamous games zou maken en zelfs een herrelease van de eerste drie delen. Echter kan de ontwikkelaar maar één game per keer maken.

In een gesprek met Game Informer meldt Nate Fox namelijk:

“Ik zou graag aan meer inFamous willen werken. Zo zou ik zou graag zien dat er een trilogie re-release komt, maar Sucker Punch is een één game tegelijk winkel, en nu zijn we erg gericht op de afwerking Ghost van Yōtei.”

De laatste inFamous dateert alweer van 11 jaar geleden en dat was inFamous: Second Son. In de game kregen spelers speciale krachten die op goede en slechte manier worden gebruikt. Het zorgde er in ieder geval voor dat het de moeite waard was om de game twee keer te spelen. Al was het alleen maar omdat het stiekem toch erg leuk is om de superslechte bad guy te spelen. Laten we hopen dat de studio naar Ghost of Yotei hun oude vlam weer ontwaakt!