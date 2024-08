Preview: The Plucky Squire

The Plucky Squire is een game die mij van af de aankondiging interesse wist te wekken. De game die een hele indrukwekkende look heeft, 2D action adventure met puzzelelementen bevat en daarnaast ook nog switch naar 3D staat al twee jaar bovenop mijn wishlist. Ik was ook als een kind zo blij toen ik toegang kreeg tot de eerste vier hoofdstukken van de game!

Een kinderboek

The Plucky Squire is eigenlijk een boek dat gaat over een groepje helden (Jot, Violet, Pip en Thrash) met dezelfde naam. Eigenlijk is het al een hele reeks boeken, die door niemand anders worden geschreven dan het hoofdpersonage Jot. De boeken worden door de inwoners van gelezen en mede hierdoor worden de helden worden als bekende popsterren ontvangen. Echter is de bad guy Humgrump, na eerder al verslagen te zijn, weer bezig met snode plannen en is het aan The Plucky Squire om hem een halt toe te roepen.

Gelukkig staan de helden er niet alleen voor en worden zijn geholpen door de inwoners van Mojo. Zo is Moonbeard (een magische DJ en mentor van Jot) van de partij en ook zijn kleine versie (Minibeard) zullen je te hulp staan waar het nodig is.

Wat dat betreft wil ik het hierbij ook laten qua verhaal, want het is eigenlijk gewoon te leuk om zelf te beleven. De game draait niet alleen om het verslaan van bugs, kikkers en spinnen, maar er zit namelijk behoorlijk wat puzzels in. Dit heeft te maken met iets wat Humgrump heeft gedaan, waardoor de hele wereld en het boek van slag zijn geraakt.

Van 2D naar 3D en weer terug

Die puzzels zijn niet zo zeer heel erg moeilijk om op te lossen, maar laten je wel echt out of the box (in dit geval out of the book) denken. De game mixt namelijk op een gegeven moment 2D gameplay met 3D af. Jot kan namelijk letterlijk het boek uitstappen en daar buiten wacht ook nog eens een avontuur op hem in een kamer van iemand die blijkbaar fan is van The Plucky Squire.

Het is niet zo dat je steeds verplicht van 2D naar 3D gaat, maar de game stuurt je eigenlijk door de hoofdstukken heen en gedurende je avontuur zal Jot buiten zijn boekje moeten gaan om een puzzel op te kunnen lossen of nieuwe tools te vinden om zijn avontuur te kunnen vervolgen. Het leuke daarvan is dat ook in de 3D wereld genoeg opties zijn om weer terug naar 2D te gaan en dit je weer mogelijkheden geven om in de 3D wereld verder te kunnen komen.

Naast de puzzels waarbij je steeds switcht tussen 2D en 3D bieden biedt het avontuur uit het boek ook gewoon puzzels die in 2D opgelost worden, al wordt dit op een gegeven moment wel weer gemixt. Het is op een gegeven moment zelfs mogelijk om door het boek heen te bladeren om de puzzels op te lossen!

Writer’s block?!

Al snel krijg je namelijk door dat er op bepaalde gebieden woorden missen of verplaatst kunnen worden. Zo begint het nog eenvoudig door een hek open te laten gaan door de juiste woorden te vinden, maar later moet je echt puzzelen met woorden om verder te kunnen gaan.

Ook komt er dus het moment dat je door de pagina’s heen kunt bladeren en zelfs oudere woorden kunt gebruiken om puzzels verder in het verhaal op te lossen. Het klinkt nu misschien heel makkelijk, maar je moet natuurlijk nog wel eerst even de juiste woorden zien te vinden..

Een geweldig avontuur!

Tijdens het spelen van de eerste vier hoofdstukken speelt The Plucky Squire heel erg lekker weg. De game is geïnspireerd op games als Zelda en platformers als Mario. Het is niet gek want James Turner, de medegrondlegger van ontwikkelaar All Possible Futures, heeft jaren bij Gamefreak (Nintendo) gewerkt aan de Pokémon games.

De game is echt een ode aan de jaren 80/ 90 en dat zie je niet alleen in de design en art style van de game, maar ook de concept art die je kunt verzamelen (door goed te zoeken en te kopen bij Martina). De game zit eigenlijk gewoon goed in elkaar (op wat kleine bugs na), want het mixt twee genres die goed bij elkaar passen, biedt daarnaast nog genoeg variatie en ik kan eigenlijk niet wachten tot het 17 september is en ik de volledige game kan gaan spelen!