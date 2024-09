Review: The Plucky Squire – een zeer vermakelijke puzzelgame

The Plucky Squire toverde al een glimlach op ons gezicht toen we de eerste vier hoofdstukken van de game mochten spelen. Of die glimlach in de overige zes hoofdstukken is verdwenen? Nee zeker niet, al ging het niet helemaal van een leien dakje.

De held van Mojo

In The Plucky Squire ga je aan de slag als Jot, de held van Mojo, die naast het verslaan van de boosaardige Humgrump ook schrijver is. Hij deelt zijn avonturen deelt met de bevolking van Mojo, die hem daardoor ook als echte celebrity zien. Natuurlijk gaat de game niet over de avonturen die hij heeft beleeft, maar over een nieuw avontuur waarin de bekende antagonist weer een nieuwe poging doet om Mojo op zijn knieën te krijgen.

Gelukkig wordt Jot geholpen door zijn vrienden Thrash, Violet, de boekenwurm Page, Pip en het nu al iconische duo Moonbeard en minibeard. Jup er is een kleine versie van de magische DJ en dat is er eentje die je altijd zal helpen als je er even niet meer uit komt.

Waar het avontuur nog onschuldig begint en je op pad wordt gestuurd door Moonbeard, wordt het al snel onheilspellend. Een duistere magie lijkt de voorbode te geven aan een zeer duister avontuur en is het aan Jot en zijn vrienden om daar een stokje voor te steken!

Uit het boekje

De game die zich letterlijk in een boek afspeelt, verandert al snel als Jot uit zijn eigen boek wordt gelanceerd en terecht komt in de “echte” wereld. In de slaapkamer komt hij erachter dat niet alleen de bewoners van Mojo naar hem opkijken, maar dat degene die zijn boek lezen ook beelden van hem hebben en allerlei dingen uit zijn wereld verzamelen.

Het probleem is echter dat zodra hij uit zijn eigen avontuur stapt Humgrump alleen maar machtiger wordt, aangezien er eigenlijk maar één is die de bad guy kan stoppen. De wereld buiten het boek wordt in elke hoofdstuk bezocht en daarin gaat Jot op zoek naar hulpmiddelen om zijn avontuur te kunnen volgen.

Immers hebben de acties van Humgrump ervoor gezorgd dat het hele verhaal nu buiten het script valt en moeten Jot en zijn vrienden dus buiten het boekje denken om hun avontuur te kunnen vervolgen en de kwaadaardige tovenaar een halt toe te kunnen roepen.

Perfecte mix tussen genres

Naarmate dit avontuur vordert, blijft de game fris aanvoelen door de mix van diverse genres. Het is een avonturengame met puzzelelementen en dat laatstgenoemde wordt op een leuke manier gedaan, namelijk met woorden. Immers speelt het zich allemaal af in een kinderboek en is dat ook wel het publiek waarvoor All Possible Futures de game voor gemaakt heeft. Doordat Humgrump zijn magie heeft gebruikt over Mojo zijn sommige woorden uit de context te halen.

Door onder andere met deze woorden te spelen, kan Jot zijn avontuur uiteindelijk weer vervolgen. Zo moet je bijvoorbeeld een waterplant groot maken om langs een kapotte brug te komen, of juist een kikker klein maken omdat hij de weg blokkeert. Deze woordpuzzels worden uiteindelijk ook gecombineerd met het feit dat je uit het boek kunt stappen en op andere pagina’s kunt zoeken naar antwoorden. Aangezien dit concept nog erg nieuw is (het was in ieder geval mijn eerste ervaring ermee), betrapte ik me soms op hoe moeilijk ik soms dacht en soms even vast leek te hangen op een bepaalde pagina. Het is ook leuk om te zien dat sommige combinatie van woorden geen directe impact hebben op het verhaal, maar toch even het beeld van de game veranderen.

Echter zijn dat soort eureka momentjes wel erg vermakelijk en soms ook wel wat pijnlijk. Gelukkig zijn er nog een heleboel vijanden die je te lijf kunt gaan om even je frustratie op bot te vieren, zijn er daarnaast ook nog leuke platformsecties en mixt de game 2D met 3D gameplay om je een hele tijd bezig te houden. Oh ja er zijn ook nog kleine mini-games, zoals boogschutten of het boksen met een geïrriteerde wasbeer!

Ik moet zeggen dat ik me in de ruime 10 uur dat ik de game gespeeld heb geen moment verveeld heb, al had ik tegen het einde van de game wel het gevoel dat ik bepaalde dingen wel genoeg gezien had. Al wist men op dat soort momenten toch weer net even iets toe te voegen, waardoor het toch allemaal weer net even wat anders aanvoelt.

Een zeer geslaagd begin van een nieuw franchise!

Al met al heb ik mij prima vermaakt met het spelen van The Plucky Squire. De game is een ode aan de Zelda en zelfs Mario-games, maar All Possible Futures heeft daar wel zijn eigen smoelwerk aan weten te geven. Ik heb de game in twee sessies uitgespeeld en hoewel voor sommige 10 uur te kort is, vond ik dat voor deze game meer dan acceptabel. Bovendien heb ik in die 10 uur nog lang niet alle artwork gevonden, dus reken er gerust nog maar een paar uur bij om alles vrij te hebben gespeeld.

The Plucky Squire is wat mij betreft een geweldige game, waarvan ik hoop dat de ontwikkelaar hiermee verder gaat. Het is een unieke game en het verhaal wordt op een erg leuke manier overgebracht aan de speler. De soms wat flauwe grapjes tussendoor wisten toch vaak weer even een glimlach op mijn gezicht te toveren en ik heb eigenlijk (op wat kleine bugs na) alleen maar genoten van deze game! MOOOOJAAMMM!!



Uitgever: Devolver Digital

Ontwikkelaar: All Future

Releasedatum:

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Gespeeld op: Lenovo Legion 5