Devolver kondigt tactische kung-fu vechtgame Forestrike aan

Devolver liet ons eerder deze week al weten een game aan te zullen kondigen en dat is de tactische kung-fu vechtgame Forestrike geworden.

In de game ga je niet zo maar het gevecht aan, maar zal je voor het plaatsvindt in je hoofd laten afspelen. Op deze manier kom je erachter welke moves je het beste kunt gebruiken en wat de eventuele consequenties ervan zullen worden. Hoofdpersonage Yu heeft deze gave echt wel nodig, want hij zal eigenlijk altijd in de minderheid zijn.

Forestrike is in ontwikkeling voor PC (via Steam) en de Nintendo Switch.