Avatar: Frontiers of Pandora trial, Halo serie geannuleerd en meer in overig nieuws week 29

De zomer heeft zich weer eens aangemeld, maar voor we van een verfrissende versnapering gaan genieten, hebben we nog even de overige nieuwtjes van de week voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

De GTA 6 trailer blijft nog steeds veel bekijks trekken. Waar deze binnen enkele dagen al de 100 miljoen kijkers wist te trekken, is dat getal inmiddels opgelopen naar 200 miljoen. Mocht je de trailer gemist hebben, kun je die hier nog even bekijken!

De free-to-play co-op game The First Descendant heeft de mijlpaal van 10 miljoen spelers bereikt. Hoewel de game wat kritiek kreeg vanwege de microtransacties en het feit dat de PlayStation 4-versie soepeler loopt dan die van de PlayStation 5 blijkt de game toch mateloos populair te zijn.

๐ŸŽ‰ 10 Million Descendants! ๐ŸŽ‰ We’ve reached 10 million Descendants in just 7 days!

Thank you all for your tremendous support and love. It means everything to us.

We will do our best to bring you great experiences. Can’t wait to continue this journey together! pic.twitter.com/SsvcelMTsh โ€” The First Descendant (@FirstDescendant) July 12, 2024

Call of Duty Modern Warfare 3 en Warzone gaan in Season 5 een cross-over houden met WWE, maar er wordt ook gespeculeerd dat Wolverine en Deadpool hun opwachting zullen maken in de games. De eerste is in ieder geval al bevestigd.

It’s about to be a smackdown ๐Ÿ’ฅ@WWE is bringing its best to the ring in Call of Duty Season 5 starting July 24 ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ pic.twitter.com/AXkfo7Xdcl โ€” Call of Duty (@CallofDuty) July 12, 2024



Vorige week lieten we al weten dat er mogelijk een nieuwe Like A Dragon-game in de maak is bij Ryu Ga Gotoku Studio en nu weten we wanneer hun nieuwe game wordt aangekondigd. Tijdens de Tokyo Game Show zullen we zeker weten of er een nieuw deel komt of een spin-off of dat er echt een grote verrassing komt van de studio.

Brett Jones, een van de ontwikkelaars achter klassiekers als Goldeneye en Perfect Dark is overleden. De man werkte tussen 1994 en 2002 bij Rare en hielp bij het modelleren en animeren van diverse personages bij de eerder genoemde games.

Now cracks a noble heart. Good-night, sweet prince;

And flights of angels sing thee to thy rest. pic.twitter.com/m967axmc1V โ€” David Doak (@drdoak) July 17, 2024



Slecht nieuws voor de fans van de mobile game Mortal Kombat: Onslaught: de game zal namelijk in oktober offline worden gehaald. Daarnaast heeft ontwikkelaar NeatherRealm Studios de gehele mobiele divisie opgedoekt en zijn daarmee 50 ontwikkelaars op straat komen te staan.

We are sorry to inform you that Mortal Kombat: Onslaught will close its operations in October. It has been an honor creating this game for our Kommunity, and we appreciate the enthusiasm from our fans. In the coming weeks we will share specific timing of the close of the game. โ€” Mortal Kombat: Onslaught (@mkonslaught) July 18, 2024

Je hebt sinds deze week de kans om Avatar: Frontiers of Pandora voor vijf uur gratis te spelen. Op de PlayStation en Xbox-consoles is er tot 28 juli een trial te spelen, waarin je dus vijf uur de tijd krijgt om de game uit te testen.

Films en series

Helaas na twee seizoen trekt Paramout de stekker uit de Halo serie. Deze werd al vanaf het begin met verschillende meningen ontvangen, maar leek met het tweede seizoen van zich af te vechten. Toch blijkt het niet genoeg, al wil Xbox en 343 Industries toch kijken of de show ergens anders voortgezet kan worden.

Jack Black gaat in de volgende videogameadaptie een rol vertolken. In de Minecraft verfilming zal hij de rol opnemen van Steve.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jack Black (@jackblack)

Trailers van de week

Takeda uit Mortal Kombat X komt binnenkort naar Mortal Kombat 1 middels de eerste Kombat Pack. Daarin zaten al personages als Quan Chi, Ermac, Peacemaker (de DC-held), Omni-Man (de vader van Invincible) en Homelander (uit The Boys). In de onderstaande trailer zien we zijn moves.

All Possible Futures heeft een nieuwe gameplay-trailer van The Plucky Squire vrijgegeven. Daarin zien we hoe de game niet alleen 2D met 3D gameplay mixt, maar diverse genres bij elkaar brengt. Het resultaat ziet er niet alleen interessant uit, maar het oogt bovenal heel erg knus, al is dat niet altijd het geval!



Er is een demo verkrijgbaar van de voetbal-RPG Inazuma Eleven: Victory Road en om je alvast in de stemming te brengen, is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven.



Indie-ontwikkelaar Ironwood Studios laat weten dat van hun eerste game Pacific Drive meer dan 600.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat er een gratis update komt en ook een betaald contentpakket. In de trailer is meer info!



Geruchten