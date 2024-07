FTC is tegen prijsstijging Xbox Game Pass

De FTC (Federal Trade Commission) heeft laten weten niet blij te zijn met de onlangs aangekondigde (en doorgevoerde) prijsstijgingen van Xbox Game Pass. Men claimt dat men dit al zag gebeuren toen Microsoft bezig was om Activision Blizzard over te nemen.

De FTC was in 2022, net als andere internationale waakhonden er op tegen dat Microsoft zo’n groot bedrijf als Activision Blizzard over kon nemen. Men was ervan overtuigd dat uiteindelijk de consument de dupe zou worden van deze move van de platformhouder. Echter was de zaak niet sterk genoeg om de overname te doen voorkomen.

Desondanks blijft de FTC bewijsmateriaal aandragen om in te laten zien dat de consumenten uiteindelijk meer de dupe worden van de overname dan dat het hen daadwerkelijk oplevert. Microsoft kondigde eerder deze maand een prijsstijging aan en kwam met de standaard tier voor Xbox Game Pass. Hoewel het goedkoper is, blijkt later dat dit maar een zeer beperkte versie is van Xbox Game Pass. Zo kunnen abonnees maar uit een kleine selectie games kiezen en zitten daar niet eens day one releases bij. Dit is volgens de FTC dan ook precies de reden dat men tegen de overname in ging.

“De degradatie van producten – het verwijderen van de meest kostbare games van Microsofts nieuwe service – in combinatie met een prijsverhoging voor bestaande gebruikers, is precies het soort schade richting consumenten naar aanleiding van de overname waar de FTC naar hintte. Microsofts prijsverhoging en productdegradatie, gecombineerd met Microsofts gereduceerde investeringen in output en productkwaliteit door middel van het ontslag van werknemers, zijn de kenmerken van een bedrijf dat marktmacht na een overname uitoefent.”

Overigens zijn de prijsstijgingen voor de service precies zo getimed voor de release van Call of Duty Black Ops 6. Immers beloofde Microsoft dat de overname in het voordeel zou zijn voor abonnees door Call of Duty op de release naar de service te brengen. Wederom lijkt Microsoft wat beloftes niet de meest betrouwbare te zijn..