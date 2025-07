Blade verschijnt in 2027, Romero Games blijft bestaan en meer in overig nieuws week 28

De zomer is al volop gaande, maar het nieuws blijft gelukkig doorstromen. We hebben weer de overige nieuwtjes van de week op een rij gezet!

Nieuws

Delta Force komt dan volgende maand naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar op de PC blijft de game het ook goed doen. Op 6 juli kende deze namelijk het hoogste aantal gelijktijdige spelers, namelijk 177.862. Dat is twee keer zo veel als Call of Duty in de afgelopen 30 dagen, al is die ook op andere platformen (waaronder Xbox Game Pass) verkrijgbaar.

Romero Games leek ook een slachtoffer te worden van de reorganisatie bij Microsoft, maar dat blijkt dus niet helemaal waar. De studio laat op X weten dat ze nog gewoon bestaan en zelfs met uitgevers aan het praten zijn om hun shooter alsnog uit te kunnen brengen!

Cyberpunk 2077 verschijnt, vijf jaar nadat de game uit de PlayStation Store werd gehaald vanwege vele bugs, in de PlayStation Plus catalogus. Daarmee lijkt de cirkel wel rond te zijn voor de game. Naast de RPG van CD Projekt Red verschijnen deze maand ook nog de volgende games in de PlayStation Plus catalogus van Premium en Extra abonnees:

Abiotic Factor

Banishers: Ghosts of New Eden

Bluey: The Videogame

Planet Zoo

Risk of Rain 2

Tropico 6

New World: Aeternum

(Premium) Twisted Metal 3 and 4

Vinit Argarwal, een voormalig medewerker van Naughty Dog, gaat een nieuwe studio openen in Japan. Agarwal werkte in het verleden aan games als The Last of Us en Uncharted, maar heeft nu de ambitie om in Japan zijn eigen studio te beginnen.

Couple of life updates: Moving to Japan tomorrow.

Also forming a game studio — more on that soon! — Vinit Agarwal (@vinixkun) July 8, 2025

Opmerkelijk nieuws: Subnautica 2 lijkt uitgesteld te zijn om te voorkomen dat de uitgever bepaalde bonussen moet betalen. Deze zijn namelijk gebaseerd op de omzetdoelen die voor 2025 zijn en laat de game nu ineens pas in 2026 uit komen!

Subnautica 2: Publisher KRAFTON fired all three original founders of Unknown Worlds and delayed the game to 2026, preventing developers from receiving $250 million in bonuses. pic.twitter.com/aZt6i9DK4D — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) July 10, 2025

Nintendo stopt per 30 januari met de Game Vouchers voor Nintendo Switch Online-abonnees. Voor 99 euro konden abonnees de vouchers aanschaffen en twee games aanschaffen, wat veel goedkoper is dan de 60 euro die ze normaal per game kwijt waren. Op de Switch 2 was het overigens al niet mogelijk om de vouchers aan te schaffen, maar vanaf begin volgend jaar dus ook niet meer op diens voorganger.

We blijven even bij Nintendo, want de Switch 2 die vorige maand bij Gamestop per ongeluk werd bewerkt met een nietmachine wordt nu door het bedrijf geveild voor een goed doel. Je moet wel flink de portemonnee trekken, want op het moment van schrijven is er al 242.433$ op de geperforeerde Switch 2 en de aanstichter (de nietmachine natuurlijk) geboden.

Nog meer Switch 2 nieuws, want Wild Hears S van Tecmo Koei heeft namelijk een demo gekregen. Hierin kun je de eerste hoofdstukken van de game spelen tot aan het gedeelte rondom Mintano. De progressie die je in de demo maakt, kun je overnemen tot na de lancering die op 25 juli is!

De Blade game van Arkane Studios komt volgens hun planning in november 2027 uit. Dat liet het bedrijf weten in een financiële presentatie. De game werd in 2023 aangekondigd en ging pas eind vorig jaar in volledige productie. De game speelt zich af in Parijs en daarin zal de titulaire held het opnemen tegen hordes vampiers.

Serie/ fimnieuws

CD Projekt red heeft een tweede seizoen van Cyberpunk Edgerunners aangekondigd!

Official teaser for ‘Cyberpunk: Edgerunners 2’ Now in production pic.twitter.com/zofMS0MXT6 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 5, 2025

Het tweede seizoen van Twisted Metal verschijnt op 31 juli op Peacock en deze week werd er een nieuwe trailer vrijgegeven. Peacock is helaas niet verkrijgbaar in Nederland, maar het eerste seizoen van de serie kwam uiteindelijk ook op Amazon Prime terecht.



Trailers

Er is een nieuwe trailer van Where Winds Meet vrijgegeven waarin we wat meer te zien krijgen van het verhaal van de game. Hoewel deze geen gameplay bevat, ziet het er wel erg interessant uit!

De eerste beelden van Blade in Marvel Rivals zijn gelekt. In augustus zullen hij en Phoenix naar de heroshooter van Netease komen. Kijken jullie uit naar de komst van Blade?!

Here’s our first look at Blade gameplay. Who else is excited? 👀 #MarvelRivals pic.twitter.com/SdoZQ1nppJ — RivalsInfo (@RivalsInfo) July 8, 2025

Eind deze maand verschijnt Ninja Gaiden: Ragebound en daarvan is deze week 14 minuten aan gameplay van vrijgegeven. Daarin zien we niet alleen wat intense gevechten, maar ook de in-game shops voor Talismans en Secret Arts gekocht kunnen worden. Deze geven spelers defensieve en offensieve extraatjes.

Borderlands 4 introduceert Vex the Siren en in twee nieuwe video’s krijgen we meer van haar vaardigheden te zien, maar ook wat meer achtergrondverhaal!

Ondanks dat Subnautica 2 is uitgesteld naar volgend jaar (zie onder het kopje Nieuws) en of dat nou wel of niet vanwege bonussen is, werd er deze week wel een nieuwe teaser trailer van de game vrijgegeven.

