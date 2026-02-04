Switch 2-versie Borderlands 4 is niet meer in ontwikkeling

De Switch 2-versie van Borderlands 4 lijkt er (vooralsnog) niet te komen. De ontwikkeling ervan is namelijk door Take-Two stopgezet.

Take-Two interactive heeft de Switch 2-versie van Borderlands 4 namelijk niet meer op hun schema staan en het bedrijf heeft de game op de plank gelegd.

In een gesprek met Variety laat een woordvoerder van Take-Two Interactive het volgende weten over de Switch 2-versie van de game:

“We hebben de moeilijke beslissing genomen om de ontwikkeling van die versie stop te zetten. Onze focus blijft gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige content na de lancering voor spelers, met voortdurende verbeteringen om de game te optimaliseren. We blijven nauw samenwerken met onze vrienden bij Nintendo. We hebben ‘PGA Tour 2K25’ en ‘WWE 2K26’ voor de Switch 2 in de planning staan en we zijn ontzettend enthousiast om in de toekomst meer van onze titels naar dat platform te brengen.”

Vlak voor de release van Borderlands 4 werd de Switch 2-versie van de game voor onbepaalde tijd uitgesteld en kregen gamers hun geld terug, zoals het beleid van Nintendo’s eShop heeft bepaald. Tot vandaag was het dan ook akelig stil rondom de game en zijn we bang dat deze er niet van gaat komen.

Borderlands 4 is daarentegen wel verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Er gingen in mum van tijd 2,5 miljoen exemplaren van de game over de toonbank, maar wist desondanks niet aan de verwachtingen van de uitgever te voldoen. Die claimde zelf dat dit te maken had met de problemen die de PC versie had. Wij konden ons overigens prima vermaken met de PlayStation 5-versie van de game.