Microsoft noemt aantijgingen FTC “misleidend”

Microsoft laat het er niet bij zitten nu de FTC (Federal Trade Commission) heeft laten blijken het niet eens te zijn met de prijsstijgingen van Xbox Game Pass en het “gedegradeerde” Xbox Game Pass standaard tier.

Afgelopen week liet de FTC weten al gewaarschuwd te hebben dat consumenten de dupe zouden worden door de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Bovendien was het ook wel opmerkelijk dat de aankondiging van de prijswijzigingen gedaan werden net nadat Call of Duty Black Ops 6 werd aangekondigd.

Volgens Microsoft’s Rakesh Kilaru (een vertegenwoordiger van het bedrijf) is hier eigenlijk niks van waar en is die prijsstijging juist nodig voor de “day-and-date games”, zoals Call of Duty Black Ops 6. Bovendien biedt de nieuwe tier ook meteen de optie om alle games online te spelen, wat voorheen een apart abonnement vereiste.

Op X heeft journalist Tom Warren de brieven gepost van zowel de FTC als Microsoft in reactie op de prijswijzigingen.

Microsoft has responded to the FTC's filing about Xbox Game Pass price increases. It calls the FTC's letter a "misleading, extra-record account of the facts" and says the FTC is wrong to call Game Pass Standard a “degraded” version because it includes multiplayer https://t.co/ocS9yfwSix pic.twitter.com/QXUoViUpoL — Tom Warren (@tomwarren) July 19, 2024