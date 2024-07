Review: Beyond Good & Evil 20th anniversary edition

Als je een wat oudere gamer zou vragen wat de klassiekers waren van de PlayStation 2/ Gamecube/ Xbox tijdperk, zullen vele eerste games als The Legend of Zelda Wind Waker, Black of Resident Evil 4 noemen. Echter hoort ook Beyond Good & Evil in dat rijtje thuis.

Nostalgie

Toen Ubisoft aankondigde met een 20th anniversary edition van Beyond Good en Evil op de proppen te komen, wilden we maar al te graag nog eens die game onder de loep nemen. Het avontuur van Jade en Pey’j en een cast vol memorabele personages is onlangs opnieuw uitgebracht, maar dan met een flinke lik verf en wat kwalitatieve verbeteringen.

Die verbeteringen liggen voornamelijk grafisch en daarbij zijn wat extra modi aan de game toegevoegd. Voor hier verder op ingegaan wordt, willen we toch nog even het verhaal voorschotelen. In de game stap je namelijk in de voetsporen van de journalist Jade, die samen met haar bevriende varken Pey’j ontdekt dat er merkwaardige dingen gebeuren in de Alpha-secties (de eenheden die haar thuisplaneet Hillys beschermen tegen de Domz). Samen gaan ze op avontuur om de mysterieuze gebeurtenissen te onderzoeken.

Wat wel meteen opvalt als je de game gaat spelen, is niet alleen dat de game gedateerd oogt (ondanks dat het wel degelijk een flinke upgrade gehad heeft), maar dat de gameplay evengoed wel toe is aan een upgrade. De game speelt gewoon niet zo soepel als de meeste games anno 2024, echter weet het toch aardig zijn mannetje te staan. Het is voornamelijk weer even wennen aan de wat houterige besturing. En wat dat betreft is maar goed dat het verhaal en de personages de game meer dan goed maken.

Of misschien komt het wel doordat ik het wel erg leuk vond om de game weer eens opnieuw te mogen spelen. Het is overigens wel het vermelden waard dat zowel de Engelse versie als de Nederlandse gewoon nog steeds erg goed uit de verve komt. Ditzelfde geld ook voor de soundtrack, die anno 2024 nog gewoon meer dan prima voor de dag komt.

Lekker erop los slaan of toch iets meer stealthy

In de game moet je dus op onderzoek gaan naar de mysterieuze gebeurtenissen op de planeet. Daarbij zal je diverse keren het gevecht aan moeten gaan met de Domz, maar ook verschillende diersoorten die erop de planeet bevinden. Jade is bewapend met een staf en haar camera en samen met Pey’j moeten zij ervoor zorgen dat ze heelhuids weer thuis kunnen keren. Pey’j helpt je niet alleen met het verplaatsen van bepaalde voorwerpen, maar kan ook tijdens de gevechten een erg fijne kompaan zijn.

De game mixt veel actie/avonturen gameplay met wat stealthy stukjes, waarbij je langs bewakers moet zien te glippen en ook wat actievolle gameplay op het water. Daarnaast biedt het ook genoeg afleidingen, zoals races en wat mini-games. Het is allemaal niet (meer) van heel hoogstaand niveau, maar als je het eenmaal begint met spelen wordt het steeds lastiger de controller neer te leggen.

Gewoon (nog) een keer proberen?!

Daarnaast is Beyond Goold & Evil qua setting ook wel een verademing, althans aangezien we jaarlijks worden platgegooid met groot, groter en grootste open wereld games die minimaal 50 uur van je vrije tijd zoet houden. Hoewel de wereld van BG&E wel open is, speelt het spel zich heel lineair af. Je wordt voornamelijk van de ene dungeon naar de andere dungeon gestuurd en doet daar vervolgens je dingetje om weer verder te gaan naar de volgende.

Ik zou nog wel eindeloos door kunnen gaan over wat deze game zo leuk maakt om te spelen, maar je zou het eigenlijk zelf moeten proberen of in ieder geval even wat gameplay bekijken op YouTube. Het kan zo maar zijn dat het echt niet je ding is, maar ondanks dat zou ik het toch aanraden. De game heeft een hele leuke cast aan personages, zoals de de Jamaicaanse broeders Mamago of Secundo. Bovendien zullen de hoofdpersonages ook een plekje in je hart veroveren.

Maar dat is dus bovenop de al eerder genoemde grafische verbeteringen (4K 60fps, betere personagemodellen en omgevingen). Alleen heb ik nog niet vernoemd dat de game ook wat handige extraatjes heeft, zoals de automatische savefunctie, waardoor je niet steeds meer handmatig op bepaalde punten moet (en kan) opslaan. De 60fps zorgt er voor dat de game wat responsiever werkt en je daardoor wat minder last hebt van de wat gedateerde gameplay.

Ook zijn er een aantal modi toegevoegd, zoals de speedrun modus voor degene die wat extra uitdaging zoeken en kun je in de menu de geschiedenis van het spel bekijken (van concept tot release). Tot slot is er ook nog een side quest toegevoegd die aan moet sluiten op Beyond Good & Evil 2, die blijkbaar nog steeds in ontwikkeling is. Na het spelen van de klassieker hopen we echt dat Ubisoft deze weet te nailen, want dat is men deze reeks wel gewoon schuldig!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft

Releasedatum: 24 juni 2024

Platforms: PC, PS4 PS5, Xbox One, Series S/X en Switch

Gespeeld op: Lenovo Legion 5