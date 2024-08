Review: Anger Foot – trapt flink van zich af!

Devolver Digital staat bekend om hun hilarische en krankzinnige shows, maar ook qua games weten ze vaak de meest knotsgekke te maken. Anger Foot past precies bij dit plaatje, want deze knotsgekke first person shooter is bizar, maar wel op een leuke manier!

Anger Foot is namelijk het hoofdpersonage en een verzamelaar van sneakers. Wanneer hij zijn exclusieve lijn compleet denkt te hebben wordt deze gejat door de criminelen uit Shit City. Uiteraard gaat hij uit op wraak en begint het echte avontuur.

Ik zal verder niet meer in gaan op het verhaal van de game, want het heeft eigenlijk niet veel om het lijf. Ha, net zoals de voeten van de protagonist van de game dus. Desalniettemin biedt de game een verhaal dat lekker luchtig is en je even weghaalt van de zenuwslopende levels die de game te bieden heeft.

Open deur intrappen

In Anger Foot zal je dus alle criminelen uit de godvergeten stad een lesje moeten leren. Vijanden zijn niet super sterk en met een geplaatst schot in de hoofd te elimineren, maar ook jij zal op moeten passen voor wat er achter de volgende deur bevindt. In vele gevallen betekent een of twee keer geraakt zijn dat je weer helemaal opnieuw mag beginnen in het level. Echter zwiept de harde muziek je toch aan om vol gas de beuk erin te gooien en liggen de fouten vaak op de loer.

De game biedt namelijk een divers arsenaal aan wapens en gadgets, maar je grootste wapen is dus je voet. Naarmate de game vordert zal je diverse schoenen (terug)verdienen en deze geven je power-ups. Zo is er een die je een dash geeft waarmee je vijanden in een schop kunt laten hemelen, maar krijg je ook bijvoorbeeld een paar stiletto’s, die erg handig uitkomen voor bepaalde uitdagingen in de game.

Elk level zit dus boordevol vijanden, maar ook valluiken en een timer. Bovendien wordt je voor elk level extra uitgedaagd om bepaalde extraatjes te doen. Denk hierbij aan het level in een bepaalde tijd te voltooien, bepaalde wapens wel of niet te gebruiken of een bepaald aantal headshots maken of zelfs een level te voltooien zonder schade te krijgen. Ja het klinkt heel makkelijk, maar als je dit combineert met de snelle gameplay en de ontzettend hoge moeilijkheidsgraad en het feit dat de muziek in je oren beukt, kun je wel nagaan dat dit dus alles behalve een wandeling in het park is.

Deze combinatie zorgt er dan ook voor dat deze game niet alleen zo uniek is, maar ook zo leuk is en blijft spelen. Het intrappen van deuren is niet alleen erg gaaf, maar als je dan toch voor de tigste keer dood gaat in een level, blijft het stiekem toch wel erg leuk om bij die ene vijand vol de deur tegen zijn harses aan te trappen! Bovendien betrap je jezelf nog om mee te swingen op de muziek, terwijl de vijanden boven je dooie lijf aan het feesten zijn!

Ontzettend hoge replaywaarde

Doordat de game niet alleen steeds veranderende omgevingen en vijanden aan je voorschotelt, maar ook nieuwe schoenen met daarbij komende extra’s, blijft de game gewoon leuk om te spelen. Oke, er zijn ook momenten geweest dat ik de game uit frustratie even uit heb gezet, maar ja ik vond het daarna toch wel weer leuk de uitdaging nog pittiger te maken door bijvoorbeeld een level alleen mijn voet te gebruiken. Jup het klinkt niet logisch, maar ik durf te wedden als jij de game een kans geeft dat deze gedachten ook bij jou op zullen komen.

Net als het idee om de game nog een keer helemaal opnieuw te spelen, want aan het einde van de game komt er toch een hele vette power-up tot je beschikking! Ik ga het niet spoilen, maar ook al denk je na een paar uur spelen dat je de game na het uitspelen weglegt, je toch overstag zal gaan.

Tsja ik kan nog wel een paar keer zeggen dat Anger Foot een geweldige game is, maar wel een hele pittige kan zijn en dat als ik dan toch kritisch moet zijn er wel af en toe wat performance probleempjes waren, maar waarom heb je niet inmiddels al gekeken op Steam of op Geforce Now?! Voor €24,99 krijg je namelijk de kans om op alles te schoppen wat los en vast zit. Daar kan toch geen therapie tegen op?!

Uitgever: Devolver Digital

Ontwikkelaar: Free Lives

Releasedatum: 11 juli 2024

Platforms: PC, Nvidia Geforce Now

Gespeeld op: Lenovo Legion 5