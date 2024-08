Ontwikkelaar God of War-serie werkt mogelijk aan nieuw IP

Sony Santa Monica Studios lijkt niet alleen aan God of War te (blijven) werken, maar heeft volgens een LinkedIn profiel ook een nieuw IP in de planning staan.

De studio boekte gigantische successen met de God of War-serie en ook de Noorse reboot werd door fans en critici goed ontvangen. Ondanks dat ze deze serie (vooralsnog) niet aan de kant willen leggen, is een deel van de studio bezig met een nieuw IP. Een gebruiker van Resetera vond namelijk interessante informatie op een LinkedIn profiel van een character supervisor.

Een bericht op de profiel meldt namelijk het volgende over zijn project:

“Santa Monica Studios bood de mogelijkheid om terug te komen als Character Supervisor en de gehele Character Development-pijplijn te verzorgen op hun nieuwe IP, dus hier ben ik, blij om terug te zijn, weer samen te werken met de crew en karakters in videogames samen te duwen.”

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een nieuw IP van Sony Santa Monica. Zo werd er al gesuggereerd dat de studio bezig zou zijn met een sci-fi RPG. Zo legde Sony onlangs het handelsmerk Intergalactic: The Heretic Prophet vast en zou dit gaan om de nieuwe game van de God of War-ontwikkelaar. Volgens dezelfde geluiden zou Cory Barlog (die aan het roer stond bij de reboot uit 2018) nu dezelfde taak op zich nemen voor deze nieuwe game. Hierdoor zou Eric Williams de kans hebben gekregen om God of War Ragnarök op zich te nemen.

Hoe dan ook: het lijkt er voorlopig niet op dat deze game uit de doeken gedaan wordt. Alhoewel Sony vaak in september nog een PlayStation Showcase houdt, gaan we er eigenlijk niet vanuit dat dit snel gebeurd. We gaan het in ieder geval wel allemaal op de voet volgen!