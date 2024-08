THQ Nordic teaset nieuwe Darksiders

THQ Nordic gaat zeer waarschijnlijk twee games onthullen tijdens Gamescom Opening Night Live. Naast de game van Little Nightmares-ontwikkelaar Tarsier Studios komt het bedrijf ook met een nieuwe Darsiders op de proppen.

Het is inmiddels alweer ruim 5 jaar geleden dat de laatste Darksiders uitkwam. De games die inspiratie halen uit klassiekers als God of War en The Legend of Zelda vertellen het verhaal van de vier ruiters van de Apocolyps. In het eerste deel kreeg War in de hoofdrol, in de tweede was het Death en in de derde deel was het Fury.

Ook de vierde ruiter kwam voorbij in een eigen game, maar dat was de spin-off Darksiders Genesis. Deze game maakte gebruik van een top-down perspectief en introduceerde ook co-op gameplay. Immers was naast Strife ook War speelbaar in die game.

We weten nog niks over het nieuwe deel van de franchise, maar wel is er een teaser vrijgegeven. We durven wel te gokken dat de officiële onthulling op 20 augustus zal volgen.