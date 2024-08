Tarsier Studios teaset nieuwe game; aankondiging tijden GONL

Little Nightmares-ontwikkelaar Tarsier Studios is zich klaar aan het maken voor de aankondiging van een nieuwe game die zij in samenwerking met THQ Nordic zullen uitbrengen.

Tijdens een showcase werd de weinigzeggende teaser onthuld. In de reacties op YouTube wordt het varken dat we zien vergeleken met de grote varken die in Bloodborne zat. Echter is de kans nihil dat deze twee iets met elkaar te maken hebben.

De ontwikkelaar achter Little Nightmares zal de game tijdens Gamescom Opening Night Live onthullen. Deze zal op 20 augustus plaatsvinden en worden gehost door Geoffrey Keighley. Het gaat ook niet om een derde deel van Little Nightmares. Deze is immers al aangekondigd en wordt niet door Tarsier Studios gemaakt, maar door Supermassive Games.