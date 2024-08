Avowed verschijnt pas in februari

Wat dat betreft is de reden dat de game van Obsidian Entertainment later verschijnt wel origineel. De laatste jaren was het vaak dat ontwikkelaars tegen te veel bugs opliepen, waardoor ze tot een dergelijk besluit kwamen.

Al lijkt dit toch ook het geval van Avowed, maar geeft Microsoft blijkbaar een andere draai aan het uitstellen van de game. Om het toch een beetje goed te maken, zal er op 23 augustus (tijdens Gamescom) meer van de open wereld actie-RPG worden getoond.

So many games coming! As such, we’re moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room.

Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa

