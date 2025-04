Review: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Een Epische Terugkeer naar Mira

Na jaren exclusief op de Wii U verschijnt Xenoblade Chronicles X eindelijk in een gloednieuwe vorm op de Nintendo Switch. Deze Definitive Edition brengt niet alleen de gigantische wereld van Mira terug, maar voegt ook talloze verbeteringen toe die deze toch al unieke game tot een nog betere ervaring maken.



Een nieuw begin op een vreemde planeet

Het verhaal begint direct krachtig: de mensheid is op de vlucht na een buitenaardse aanval en stort neer op de mysterieuze planeet Mira. In de pas gestichte stad New Los Angeles proberen de overlevenden te overleven, en jij, als lid van BLADE, speelt daarin een sleutelrol. Het doel is om de Lifehold vinden; een capsule die de toekomst van de mensheid bevat.

Hoewel de opzet boeiend is, is de vertelling minder prominent dan in andere Xenoblade games. De stille, aanpasbare hoofdpersoon en het ontbreken van lange cutscenes zorgen ervoor dat het verhaal meer dienst doet als achtergrond voor de gameplay. Voor wie graag verdwijnt in een goed verhaal, voelt dit wellicht als een gemiste kans. Toch is de wereld en het mysterie van Mira intrigerend genoeg om je aandacht vast te houden.

Exploratie centraal

De ware ster van de show is Mira zelf. De planeet is prachtig, immens en zit vol geheimen. De verbeterde graphics en bijna afwezigheid van laadtijden zorgen voor een naadloze ervaring. Of je nu te voet bent of (na ongeveer 20 uur) in een Skell (de gigantische mechs waar fans op hebben gewacht), de verkenning blijft meeslepend. De toevoeging van vliegen in het latere gedeelte van de game voelt als een beloning voor je toewijding.

De mobiliteit voelt geweldig aan. Je kunt enorme sprongen maken zonder schade, en met de verbeterde follow ball-functie raak je zelden verdwaald. Ook is het wisselen van teamleden eenvoudiger en krijgen zelfs inactieve leden nu ervaring, wat het teammanagement een stuk aangenamer maakt.

MMO-achtige gevechten met strategische diepgang

Het gevechtssysteem doet denken aan een MMO met automatische aanvallen, cooldowns en een TP-meter. Nieuw is het Focus Mode-systeem, waarmee je preciezer kunt richten en wonden op monsters extra schade kunt toebrengen. Hoewel gevechten soms repetitief kunnen worden, brengen wisselende klassen en vaardigheden voldoende afwisseling. De toegevoegde quick recharge maakt het geheel dynamischer.

Een rijk maar veeleisend systeem

Naast vechten draait Xenoblade Chronicles X ook om het verzamelen van grondstoffen, het activeren van nodes en het opbouwen van je infrastructuur. Dit systeem is uitgebreid, soms overweldigend, maar draagt bij aan het gevoel dat je echt deel uitmaakt van een grotere missie. De queststructuur is deels standaard MMO-formaat, met generieke missies, maar wordt gecompenseerd door sterkere karakter- en verhaalmissies.

Belangrijk: bepaalde hoofdmissies vereisen specifieke levels en rang, waardoor je soms verplicht wordt om zijmissies te doen voor je verder kunt. Dit kan de pacing beïnvloeden, zeker voor spelers die liever het verhaal volgen dan grinden.

Een audiovisueel avontuur

De grafische presentatie is indrukwekkend. Hoewel sommige textures ondermaats zijn en de tekstgrootte klein blijft, is de schaal van Mira adembenemend. De character-modellen zijn verbeterd en de prestaties zijn stabiel, met een bijna native resolutie en 30 FPS.

De soundtrack van Hiroyuki Sawano is, zoals verwacht, fenomenaal. De combinatie van orkestrale en vocale tracks geeft de wereld een uniek karakter en versterkt de sci-fi sfeer van de game op briljante wijze.

Een titanenklus met beloning

Met de uren die je kan besteden in Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition maakt geen lichte kost. Maar voor wie zich erin vastbijt, biedt de game een van de rijkste en meest diepgaande sci-fi RPG-ervaringen op de Switch. Dankzij de vele quality of life-verbeteringen, nieuwe personages, een extra einde en geoptimaliseerde UI voelt deze editie als de versie die we altijd hadden moeten krijgen.

Conclusie

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition is niet voor iedereen, het verhaal is niet zo aanwezig, en het systeem kan overweldigend zijn. Maar voor liefhebbers van exploratie, diepgaande systemen en sciencefiction is dit een absolute must-play. Het is een game die je niet alleen speelt, maar beleeft. Het is een avontuur dat je niet snel zult vergeten.