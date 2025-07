Marvel Rivals Season 3 voegt Phoenix, Blade en Knull toe

Netease heeft eindelijk de geruchten bevestigd en laten weten dat Phoenix een van de nieuwe personages is uit Season 3 van Marvel Rivals. Daarnaast zullen ook Blade en Knull hun opwachting maken.

Jean Grey aka Phoenix zal dus eindelijk haar opwachting maken in de heroshooter van Netease, nadat er al maanden geruchten rondgaan. Naast Phoenix zal ook de vampierjager Blade zijn opwachting maken en zullen zij (en alle andere personages) het opnemen tegen Knull “The King in Black” en de “god van de symbioten”.

Het derde in-game seizoen heet “The Abyss Awakens” en zal op 11 juli van start gaan. Phoenix zal meteen aan de personages worden toegevoegd en zal onder de “Duelist” te vinden zijn. Zelfs zonder de Phoenix Force is Jean een immens krachtige telepaat en telekinetische mutant. Met de Phoenix tot haar beschikking is Jean de belichaming van vuur en leven, en doordrongen van de kracht van de schepping zelf.

Het nieuwe level in Marvel Rivals heet Klyntar: Celestial Husk en is een link naar Knowhere, de favoriete hangplek van de Guardians of the Galaxy. Knowhere is in zijn geheel gebouwd in het afgehakte hoofd van een dode Celestial. De Celestial Husk is de rest van diens lichaam.

In dit Marvel Universum werd gedacht dat Klyntar de thuiswereld van de Symbiotes was. In plaats daarvan bleek het de plek te zijn waar ze Knull eeuwen geleden gevangen hielden. Zodra Knull vrij is, kan hij de controle over de Symbiotes heroveren en chaos ontketenen in het universum.

Blade zal overigens pas in de tweede helft van seizoen 3 zijn opwachting maken, samen met een nieuwe competitieve modus, maar in de tussentijd zullen er nieuwe functies, een battle pass, systeemupdates en vier nieuwe Team-ups zijn. NetEase vernieuwt het missiesysteem van Marvel Rivals en voegt een nieuwe laag aanpassingsmogelijkheden toe aan het accessoire systeem.