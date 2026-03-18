Marvel Rivals Season 7 introduceert White Fox en Black Cat

Netease heeft de roadmap van Season 7 van Marvel Rivals onthuld en daarin zien we dat Black Cat en White Fox hun opwachting zullen maken in de hero shooter.

Het zevende in-game seizoen gaat op 20 maart van start en White Fox zal als eerst aan de game worden toegevoegd. Echter staat er nog genoeg andere content voor de game in de planning.

De absolute blikvanger is ongetwijfeld de nieuwe Strategist, White Fox, die de meta op een aantal interessante manieren op zijn kop zal zetten. Hoewel haar vaardigheden nuttig klinken, is het vooral haar ultieme vaardigheid die de aandacht trekt. Zodra deze is opgeladen, verandert ze in haar volledige negenstaartige vorm, waarin ze vijanden kan aanvallen met klauwen terwijl ze tegelijkertijd bondgenoten geneest.

Naast de nieuwe held komt er ook een nieuwe Battle Pass met 10 nieuwe skins voor verschillende personages. Maar daar houdt het niet op: er komt ook een nieuw evenement aan “het Dubbele Leven van Peter Parker” en een basketbaluitdaging op Times Square.

Een week later kun je een nieuw evenement verwachten, ditmaal getiteld Flight Mode! World Tour Merch Vol. 2, evenals enkele nieuwe kostuums voor Cloak and Dagger en Captain America. Een paar dagen later is het tijd voor April Fool’s Day, met een gloednieuwe duo-emote voor Deadpool en Jeff.

Halverwege seizoen 7 verschijnt er een nieuw level in Marvel Rivals: Lower Manhattan. Er is nog niet veel van de map te zien, maar ter ere daarvan komen er nieuwe kostuums voor Marvels favoriete duo, Mister Fantastic en Invisible Woman.

Halverwege april wordt het wat rustiger, met alle ogen gericht op seizoen 7.5, dat begint op 17 april. Tegen die tijd kun je eindelijk je klauwen in Black Cat zetten, de tweede held van seizoen 7.