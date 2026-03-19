Exodus laat gameplaybeelden zien, uitgebreide onthulling volgt deze zomer

De ontwikkelaars van Exodus hebben nieuwe gameplaybeelden gedeeld via hun officiële socialmediakanalen. Na eerdere teasers kregen fans een indruk van hoe de game speelt.



In de korte clip is een fragment te zien die een glimp geven van de sfeer en mechanieken van de game. Hoewel de beelden nog beperkt zijn, lijkt Exodus veel inspiratie te nemen van Mass Effect.

De ontwikkelaar laat weten dat dit slechts het begin is. In een bericht bij de beelden staat: “You asked for more gameplay. Here’s a first look. Stay tuned to this frequency for more snippets ahead of our Extended Gameplay reveal this summer.” Daarmee bevestigt de studio dat er de komende periode meer previews volgen, met een grotere gameplay-onthulling gepland voor deze zomer.

Voor nu moeten fans het doen met deze eerste indruk, maar het is duidelijk dat Exodus zich langzaam klaarstoomt voor een uitgebreidere presentatie.