PS VR2-shooter Firewall Ultra verdwijnt volledig in 2026

Sony heeft aangekondigd dat Firewall Ultra, een van de exclusieve titels voor PlayStation VR2, op 17 september volledig offline wordt gehaald. Daarmee verdwijnt de game niet alleen uit de online omgeving, maar wordt deze uiteindelijk ook onspeelbaar.



De informatie komt voort uit een update op een eerdere blogpost uit 2023, waarin Sony bevestigt dat alle online functies van de game op 17 september 2026 worden beëindigd. Omdat Firewall Ultra een verplichte online verbinding vereist om te spelen, betekent dit dat de game vanaf dat moment helemaal niet meer toegankelijk zal zijn. Na de sluiting van de servers, gepland op 17 september 2026, om 10:00 uur PDT (GMT -7), kunnen spelers de shooter dus niet langer spelen.

De aankondiging onderstreept opnieuw de afhankelijkheid van online functionaliteit bij moderne games, zeker binnen de VR-markt. Voor spelers die de game nog willen ervaren, blijft er nog ruim een half jaar over voordat het definitieve einde wordt bereikt.