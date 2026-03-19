Death Stranding 2: On the Beach verschijnt vandaag op PC, gelijktijdig met PS5-update

Death Stranding 2: On the Beach is vanaf vandaag officieel beschikbaar op PC. De langverwachte titel van ontwikkelaar Kojima Productions maakt daarmee de stap naar een nieuw platform, terwijl spelers op PlayStation 5 tegelijkertijd een update ontvangen.



De aankondiging werd gedeeld door regisseur Hideo Kojima, die een speciale boodschap had voor fans rondom de release. Met de komst naar PC krijgen nog meer spelers de kans om het nieuwste hoofdstuk in de unieke wereld van Death Stranding te ervaren. Naast de PC-lancering wordt ook de PS5-versie van de game voorzien van een update.

Met deze release zet Death Stranding 2: On the Beach een nieuwe stap in zijn bereik, waarbij zowel nieuwe als terugkerende spelers opnieuw op pad kunnen in Kojima’s kenmerkende, mysterieuze universum.