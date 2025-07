Op 24 oktober krijgen we de toekomst van Halo te zien

Halo Studios gaat tijdens het Halo World Championship op 24 oktober de toekomst van de serie tonen.

In een bericht op Halo Waypoint geeft de ontwikkelaar aan de community wat meer perspectief te willen bieden. Dit omdat er in de afgelopen maanden veel gespeculeerd wordt over de toekomst van de reeks. Voornamelijk de vraag of Halo naar PlayStation 5 en Switch 2 komt, lijkt erg belangrijk. De ontwikkelaar wil normaal niet reageren op speculatie en geruchten, maar zal op 24 oktober dus gaan tonen hoe de toekomst van de serie eruit moet komen te zien.

Vorig jaar toonde de studio, die toen net was veranderd van naam , “A New Dawn.” Daar maakte ze bekend dat de studio was overgestapt naar de Unreal Engine 5, werd er een blik achter de schermen gegeven voor Project Foundry en werd een nieuw hoofdstuk voor Halo aangekondigd.

Voorheen werkte Halo Studios met hun eigen Slipstream engine voor de Halo franchise. Echter is het gebruik van de engine van Epic Games een stuk makkelijker voor de ontwikkelaar. Op 24 oktober krijgen we dus te zien wat dat voor ons betekent!