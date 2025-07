Bandai Namco komt met showcase op 2 juli

Bandai Namco heeft een showcase voor ons in petto en deze zal op 2 juli worden gehouden. Daarin zullen games worden getoond die in het najaar en 2026 zullen verschijnen.

In een video geeft de uitgever te kennen wat er allemaal te wachten staat in de showcase. Zo zal er een nieuw deel uit de My Hero Academia worden onthuld, meer getoond worden van het onlangs onthulde Code Vein 2 en komt ook de vampier-RPG The Blood of Dawnwalker, van voormalig ontwikkelaars van The Witcher 3, aan de beurt. Hier blijft het niet bij want ook Towa and The Guardians of the Sacred Tree, Digimon Story: Time Stranger, Little Nightmares 3, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y en Tekken 8 zullen de revue passeren. Kortom kijk aanstaande woensdag op deze site voor de gehele showcase!