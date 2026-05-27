Yujiro Hanma maakt zijn opwachting in Tekken 8 als DLC-personage

Bandai Namco heeft een nieuwe gastvechter aangekondigd voor Tekken 8. Niemand minder dan Yujiro Hanma, bekend uit de populaire manga- en animeserie Baki, voegt zich in 2027 bij de roster van de fighting game.



Yujiro Hanma staat bekend als één van de meest angstaanjagende en krachtige personages binnen de wereld van Baki. Met zijn brute kracht en intimiderende uitstraling lijkt hij een logische toevoeging aan het explosieve gevechtssysteem van Tekken 8. De onthulling werd gedeeld via sociale media, waar Bandai Namco bevestigde dat Yujiro het vierde extra speelbare personage wordt dat gepland staat voor begin 2027.

Hoewel er nog geen gameplaybeelden of details over zijn moveset zijn vrijgegeven, verwachten fans dat Yujiro’s vechtstijl sterk zal leunen op pure kracht en agressieve close-range aanvallen. Het personage past goed binnen de trend van opvallende crossover-personages die de afgelopen jaren steeds vaker hun weg vinden naar fighting games.

Tekken 8 blijft ondertussen nieuwe content ontvangen sinds de release van de game. Met de toevoeging van Yujiro Hanma lijkt Bandai Namco opnieuw in te zetten op samenwerkingen die zowel anime- als fighting game-fans aanspreken.

Meer informatie over Yujiro Hanma’s gameplay en releasedatum wordt waarschijnlijk later gedeeld.