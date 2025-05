Een hoop gameseries/ film nieuws, Hogwarts Legacy krijgt upgrade voor Switch 2 en meer in overig nieuws week 20

Een lekker druk weekje zit er voor ons weer op en we kijken stiekem zelf uit om even een paar dagen lekker te kunnen gamen! Maar eerst natuurlijk nog even de overige nieuwtjes van de week!

Nieuws

Tony Hawk heeft de smaak qua remakes te pakken en hoopt na de remakes van Tony Hawk Pro Skater 3 en 4 door te gaan met de Underground-games. Hij geeft aan Screen Rant te kennen dat er nog geen gesprekken erover zijn gevoerd, maar dat hij ook moet wachten hoe het publiek op de komende remakes reageert. Hij gaat zich echter wel hard maken om de Underground-games van de grond te krijgen.

Square Enix heeft de mobiele game Kingdom Hearts: Missing Link geannuleerd. Het is niet een hele grote verrassing, gezien de game vorig jaar al voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Echter gaat de uitgever in samenwerking met TBS Television aan een nieuw IP werken. Het is nog niet bekend om welk IP het gaat, maar de zender staat bekend om series als Takeshi’s Castle, Ninja Warrior en Ultraman.

Er kwam in de afgelopen week al wat informatie over de Switch 2-versie van Hogwarts Legacy. Zo weten we op welke framerates hij draait en dat hij ondersteuning krijgt voor de muisfunctie van de joy-cons. Ook is inmiddels bekend dat spelers die de game voor de huidige Switch hebben gekocht voor een tientje kunnen upgraden naar de Switch 2-versie.

Looks like Hogwarts Legacy has a Upgrade pack for the Nintendo Switch 2 you can Purchase if you own the Nintendo Switch version.#NintendoSwitch2 pic.twitter.com/I47AXVzVil — Chito (@ChitoGamingLive) May 12, 2025

Sony overweegt om de prijzen van de PlayStation 5-consoles in de VS omhoog te gooien vanwege de importheffingen. Volgens Sony’s CFO Lin Tao moet Sony ongeveer 100 miljard yen (610 miljoen euro) ergens zien terug te verdienen om de impact ervan op te heffen. Een van die oplossingen zou in het verhogen van de prijzen van de PlayStation 5-consoles zijn.

As expected Sony is considering passing along the tarrif impact by increasing the price of their products. So it’s assumed the PS5 price could be impacted. pic.twitter.com/a7nR1BZ9Rv — Destin (@DestinLegarie) May 14, 2025

Sony’s Hiroki Totoki is considering producing the PS5 in the United States due to the Tarrifs. “It needs to be considered going forward” pic.twitter.com/c1cEQIwXA4 — Destin (@DestinLegarie) May 14, 2025

Mocht je dit weekeinde niet veel te doen hebben, kun je in de Epic Games Store de games Happy Game en Dead Island 2 helemaal gratis in huis halen. Je hebt tot 22 mei om dit te regelen, want dan volgen er weer drie andere games!

Forza Horizon 5 introduceert een nieuwe kleurstelling voor hun bolides. Deze kleurstelling is namelijk neongroen en felblauw en dat zijn de kleuren van Xbox en PlayStation. Het resultaat ziet er eigenlijk best heel gaaf uit!

Experience the new Horizon Realms reward car, the @Lamborghini Revuelto, in an exciting new livery co-designed with Lamborghini. Unlock the car and add the livery to your collection with Share Code 687 884 132. pic.twitter.com/BINWZ8jAiL — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 12, 2025

Serie/ fimnieuws

Hoewel het tweede seizoen van The Last of Us nog in volle gang is, kan het wel even duren voor we het derde seizoen krijgen. Aan Variety meldt Isabela Merced dat het derde seizoen pas in 2026 wordt opgenomen. Hiermee ontkracht ze geruchten waarin werd gesuggereerd dat dit al dit jaar zou gebeuren.

Volgende week zal de zesde aflevering van de serie te zien zijn en HBO heeft alvast een teaser vrijgegeven voor degene die niet kunnen wachten!

Voor Fallout fans hebben we daarentegen beter nieuws: de opnames van het tweede seizoen zijn klaar. Via social media deelt Prime Video een video waarin acteur Walton Goggins (Ghoul) zijn gezichtsmake-up verwijderd om te vieren dat zijn werk erop zit.

Nothing’s ever felt this ghoul’d. FALLOUT Season 2 is a wrap. pic.twitter.com/VvaWk26qcF — Prime Video (@PrimeVideo) May 8, 2025

Ook is er een teaser vrijgegeven voor het tweede seizoen!

First teaser for #Fallout S2 ☢️ Premiering in December pic.twitter.com/7jPU8iPl5T — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 13, 2025

Bovendien lijkt het erop dat de serie nog wel een aantal seizoenen gaat krijgen. Aaron Moten (die Maximus speelt in de serie) laat tijdens Comic Con Liverpool weten dat zijn rol nog drie à vier seizoenen zal meegaan. Dat zou betekenen dat de serie zo’n vijf of zes seizoenen krijgt.

Hoewel het nieuws van hierboven pas op maandag op het internet werd gedeeld, werd er op dinsdag al bevestigd dat het derde seizoen er sowieso komt.

Sony en Amazon hebben de krachten gebundeld en komen volgend jaar met een SpiderNoir serie, met daarin een hoofdrol voor Nicolas Cage. De eerste teaser ziet er in ieder geval veel belovend uit!

De Assassin’s Creed serie heeft inmiddels een aantal schrijvers weten te strikken. Zo zullen Emily St John Mandel (schrijver van boeken als The Glass Hotel en Station Eleven), Sanaz Toossi (toneelschrijver van English), Sam Reynolds (The Walking Dead: World Beyond) en Tom Hemmings (producent van de Halo-serie) zullen het script van de serie schrijven.

Daarnaast zijn de showrunners en hun assistenten ook bekendgemaakt. Dat zijn David M Wiener (executive producer van de Halo-serie) en Roberto Patino (executive producer van Westworld).

Ook heeft Ubisoft een verfilming van Rider’s Republic in de plannig, althans dat meldt Deadline. De film zou worden geregisseerd door Adil El Arbi and Bilall Fallah (bekend van Bad Boys for Life en Bad Boys: Ride or Die). Noé Debré zal het script schrijven en de film zal in de Alpen plaatsvinden en focussen op stunts en humor om de toon van de game te zetten.

David Leitch, de regisseur van Fall Guy, gaat volgens The Hollywood Reporter dezelfde rol voor de Gears of War film vervullen. Het script zal worden geschreven door Jon Spaihts, die samen met Dennis Villeneuve aan de Dune-films werkte.

Trailers

Er zijn twee nieuwe video’s van de Switch 2-versie van Yakuza 0 vrijgegeven waarin het themanummer “Bubble” en de Engels ingesproken van Kazuma Kiryu en Goro Majima uitgelicht. Yakuza 0 is een prequel op de reeks die sinds kort Like A Dragon heet. De game verschijnt als launchgame voor de nieuwe hybride console van Nintendo.

Dragon Ball Z: Kakarot krijgt op 17 juli een DLC die Daima-content naar de game brengt. Deze brengt onder andere de kleine Goku, Shin, Glorio en Panzy. De uitbreiding zal uit twee DLC bestaan en het laatste deel zal later dit jaar moeten verschijnen.

Tekken 8 krijgt in de komende maanden allerlei nieuwe content, waaronder cosmetische items. In de onderstaande trailer geeft Bandai Namco meer informatie over wat de fans allemaal kunnen verwachten.

Er komt een nieuwe T van Like a Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio en hoewel er nog weinig informatie is vrijgegeven, weten we dat Wolf Hawkfield een van de speelbare personages in de game is.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar laten weten dat Virtua Fighter 5 R.E.V.O. later dit jaar naar de PlayStation 5, Xbox Series S / X en Nintendo Switch 2 zal komen, nadat het in januari al voor de PC uitkwam.