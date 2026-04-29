50 ontwikkelaars weg bij Assassin’s Creed Hexe

De teamleiding van Assassin’s Creed zou zo’n 50 medewerkers bij Assassin’s Creed Hexe hebben gehaald, omdat ze vonden dat er wat veranderd moest worden.

Dit nieuws komt nog geen week nadat er geluiden waren over het annuleren van een onaangekondigd project genaamd Alterra (geruchtensectie). Dit zou een game zijn die inspiratie heeft van games als Animal Crossing en Minecraft.

Naar verluidt zijn zo’n 50 ontwikkelaars van Hexe overgeplaatst naar het Interproject-team van Ubisoft. Dit team biedt onderdak aan ontwikkelaars die geen project toegewezen hebben gekregen bij Ubisoft. Volgens bronnen die bekend zijn met de zaak, moeten leden van het Interproject-team binnen drie maanden een project bij Ubisoft binnenhalen, anders riskeren ze ontslag.

Zoals xj0nathan als eerste meldde, heeft Jean Guesdon, die eerder dit jaar de leiding over de Assassin’s Creed-franchise overnam, besloten om de “kat als metgezel” uit Assassin’s Creed Hexe te verwijderen. In plaats daarvan zal de game een meer realistische benadering van hekserij hanteren, waarbij de protagonist de wetenschap achter chemie en dergelijke begrijpt (ze weet bijvoorbeeld hoe ze een rookbom moet maken, waardoor het voor gewone burgers lijkt alsof ze kan verdwijnen).

Op het moment van schrijven staat Assassin’s Creed Hexe gepland voor een release in juni 2027, maar bronnen speculeren dat de recente beslissing om het team met 50 ontwikkelaars te verminderen een poging is om binnen het budget te blijven en de game mogelijk uit te stellen naar de feestdagen van 2027.

Ubisoft heeft nog verschillende andere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling, waaronder Assassin’s Creed Black Flag Resynced, een multiplayergame met de codenaam Invictus en een nieuwe remake (mogelijk een remake van de eerste Assassin’s Creed).