Hogwarts Legacy verschijnt op Nintendo Switch 2 op 5 juni 2025 – met grote grafische upgrade en Joy-Con 2-integratie

Volgens 4Gamer maakt Hogwarts Legacy zich klaar voor de gloednieuwe Nintendo Switch 2 release.



Wat deze release bijzonder maakt, zijn de aanzienlijke grafische verbeteringen. Dankzij ondersteuning voor DLSS-technologie (Deep Learning Super Sampling) belooft de Switch 2 een veel vloeiendere en scherpere ervaring dan we gewend zijn van zijn voorganger. Voor een visueel rijke game als Hogwarts Legacy, die eerder worstelde op het originele Switch-model, is dat een grote stap vooruit.

Ook de vernieuwde Joy-Con 2-controllers spelen een rol in de upgrade. Hoewel er nog weinig bekend is over hun exacte functies, zouden ze volgens de bronnen geïntegreerd zijn in de gameplay.

Naast Hogwarts Legacy wordt er volop gespeculeerd over welke andere grote titels profiteren van de verbeterde hardware van de Switch 2. Als deze release een voorbode is, lijkt Nintendo’s nieuwe handheld klaar om third-party games op een veel serieuzer niveau te ondersteunen. Eén ding is zeker, de magische wereld van Hogwarts Legacy lijkt klaar voor een tweede leven op Nintendo’s nieuwe platform.