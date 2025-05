“Ubisoft heeft maar liefst negen Assassin’s Creed games in de planning”

Ubisoft is alles behalve goed in het bewaren van geheimpjes. Nu heeft Tom Henderson vernomen dat er maar liefst negen Assassin’s Creed-games in de planning staan en die moeten in de komende zes jaar verschijnen.

Volgens de journalist van Insider Gaming heeft Ubisoft de smaak weer te pakken nu Assassin’s Creed Shadows goede cijfers scoort en ook goed bij het publiek wordt ontvangen.

Van die negen games zullen er drie remakes zijn, twee multiplayergames, twee volle RPG’s, een “kleinere game” en een mobiele game. Laatstgenoemde gaat door het leven als Assassin’s Creed Jade en speelt zich af in het oude China. Eerder werden er al beelden van deze game gelekt, maar die beelden zijn inmiddels verwijderd.

De kleinere game heeft de codenaam Hexe en dat is ook niet de eerste keer dat we hierover horen. Deze game speelt zich mogelijk af in het Duitsland ten tijden van het Heilige Romeinse Rijk.

De multiplayergames hebben de codenamen Invictus en Emerald en daarvan heeft de eerste inspiratie gedaan uit Fall Guys en zal een PvP format kennen. Emerald zal daarentegen een PvE game zijn, waarover nog helemaal niks bekend is.

Van de Assassin’s Creed remakes weten we dat er een Obsidian heet en al enige tijd wordt gelinkt met een remake van Black Flag. De andere heet Stardust en deze game lijkt een remake te worden van het eerste deel. De laatste remake is nog geheel onbekend en heeft zelfs nog geen codenaam.

Tot slot zijn er nog de nieuwe RPG’s, waarvan één een codenaam heeft en dat is codenaam Scarlet. Dat is een spel dat zich mogelijk afspeelt in drie verschillende omgevingen: India, het Middellandse Zeegebied en het Azteekse Rijk. De andere RPG heeft nog geen naam, maar wordt ook voorlopig niet verwacht.

Het is overigens niet de eerste keer dat we horen dat er zo veel Assassin’s Creed-games in de planning staan. Eind vorig jaar stond de teller volgens dezelfde Henderson nog op 10 en inmiddels is daarvan Assassin’s Creed Shadows al uitgekomen.