Assassin’s Creed Hexe speelt zich mogelijk af in Europa

Insider Gaming heeft van een aantal van haar bronnen vernomen dat Assassin’s Creed Hexe zich afspeelt in Europa. Daarnaast zijn er nog meer details gelekt.

De game die in 2020 met Assassin’s Creed Mirage werd aangekondigd, speelt zich volgens de bronnen van de site af in het Europa van de zestiende eeuw. Spelers gaan aan de slag als Elsa, die blijkbaar over magische krachten beschikt. Zo zou de website gameplaybeelden van insiders van Ubisoft hebben gezien en daarin zou zij een kat kunnen besturen om Duitse soldaten af te leiden. Blijkbaar wordt de hoofdpersonage achtervolgt door de Duitsers. Ook meldt de site dat het Fear Systeem uit de Jack the Ripper DLC van Assassin’s Creed Syndicate op een bepaalde manier zou terugkomen.

Assassin’s Creed Hexe is nog in vroege fase van ontwikkeling en zou mogelijk pas in 2026 uitkomen. Vooralsnog is niks officieel bevestigd, dus neem het vooralsnog met een korrel zout.