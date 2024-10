Ubisoft heeft volgens journalist 10 Assassin’s Creed-games gepland voor de komende 5 jaar

Het uitstellen van Assassin’s Creed Shadows heeft niet alleen impact op de aandelen van Ubisoft, maar ook op de andere Assassin’s Creed-games die het bedrijf in de planning heeft.

Journalist Tom Henderson claimt op Insider Gaming dat Ubisoft meerdere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling zijn met “verschillende lengtes en ervaringen.” Zo is er een remake van Assassin’s Creed Black Flag onderweg en is deze volgens de journalist (die documentatie ervan heeft doorgelezen) “dichterbij dan we denken” en zou de ontwikkeling ervan erg goed verlopen.

De game zou zelfs, tot voor het uitstellen van Assassin’s Creed Shadows, gepland staan om in november 2025 uit te komen. Dit zou rond dezelfde periode zijn als de multiplayergame in de franchise die we nu nog kennen als Invictus.

Deze games zouden het startschot zijn voor een ware golf aan Assassin’s Creed-games en daarvan staan er dus 10 in de planning voor de komende vijf jaar. Bij deze games hoort ook codenaam Jade, dat een mobiele AC-game is.

Echter zou de recente keuze om Assassin’s Creed Shadows uit te stellen voor een opschudding in de gehele planning hebben gezorgd. In een interne mail zou Marc-Alexis Côté dit hebben laten weten aan alle teams die aan de games werken. Het enige goede nieuws wat wij er uit halen, is dat de remake van Assassin’s Creed Black Flag niet zo lang op zich laat wachten als wij hadden verwacht.