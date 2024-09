Assassin’s Creed Shadows uitgesteld naar februari 2025

Ubisoft heeft iets opmerkelijks gedaan, namelijk Assassin’s Creed Shadows uitgesteld. De game die in november zou verschijnen, verschijnt nu pas op 14 februari 2025.

Het is nog nooit voorgekomen dat Ubisoft een Assassin’s Creed-game heeft uitgesteld, hoewel dat in het verleden wel een aantal keer had gekund (zoals bij Unity). De uitgever heeft een hele goede reden, namelijk dat ze meer tijd willen nemen voor het polijsten en te verfijnen door een aantal belangrijke features te verbeteren.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

Het goede nieuws van vandaag is dat Assassin’s Creed: Shadows, in tegenstelling tot games als Star Wars: Outlaws, wel op Steam zal verschijnen. Mocht je de game ge-preordert hebben, krijg je het geld teruggestort en als je hem opnieuw pre-ordert krijgen spelers de eerste uitbreiding gratis.

Overigens komt dit niet helemaal uit de lucht vallen, want Ubisoft staat al langer onder druk. Zo zou er zelfs een investeerder hebben geroepen om van de handelsmarkt af te gaan. De uitgever heeft de laatste jaren een aantal games uitgebracht, die niet wisten te overtuigen (Skull & Bones, Prince of Persia: The Lost Crown) of gewoon te veel bugs bevatten (xDefiant/ Star Wars: Outlaws). Wat dat betreft heeft Ubisoft echt een knaller nodig en is het wel goed dat ze alles op alles zetten om van Assassin’s Creed Shadows een succes te maken.