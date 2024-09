Eerste details Ghost of Yōtei onthuld

Sony en Sucker Punch hebben de eerste details van Ghost of Yōtei onthuld. Zo weten we nu waar de game zich plaatsvindt en in welke periode.

Toen Sucker Punch besloot om nog een Ghost game te maken, wilde ze de “kern pilaren” van de eerste game intact houden. Dat is dat je de rol speelt van een rondtrekkende krijger in het feodale Japan, waarbij je de vrijheid hebt om op je eigen tempo op verkenning te gaan en de schoonheid van de wereld wordt benadrukt.

Daarentegen wilde de ontwikkelaar blijven innoveren en om iets nieuws maar toch herkenbaars te creëren, keken zij verder dan het verhaal van Jin Sakai en het eiland Tsushima en verlegden zij hun focus naar het idee van de Ghost. Bij Sucker Punch houden ze verhalen over de oorsprong van een personage en gingen op onderzoek uit om te kijken wat het zou betekenen als een andere held het Ghost-masker zou dragen. Dit resulteerde in Ghost of Yōtei, waarin een nieuw personage en een nieuw verhaal wordt voorgeschoteld.

Spelers stappen in de voetsporen van Atsu. De game speelt zich af in 1603 (ruim 300 jaar na de gebeurtenissen van Jin Sakai) en bevindt zich rondom de berg Yōtei, een torenhoge bergtop in het hart van Ezo, een gebied in Japan dat tegenwoordig Hokkaido heet. Dit gebied lag buiten de Japanse heerschappij en was gevuld met uitgestrekte graslanden, besneeuwde toendra’s en onverwachte gevaren. Het is een heel eind verwijderd van de georganiseerde samoeraiclans die in Tsushima leefden en het is de setting voor een origineel verhaal dat ze maar al te graag willen vertellen.

Het is overigens de eerste game van Sucker Punch dat van de grond af aan gebouwd is voor de PlayStation 5. Het team is enthousiast om voort te bouwen op de visuele basis die werd gelegd in Ghost of Tsushima door de wereld nog realistischer te maken. De game heeft enorme zichtlijnen waarmee je ver over de omgeving kunt kijken, compleet nieuwe luchten met fonkelende sterren en poollichten, nog geloofwaardiger beweging van wind op gras en vegetatie, en meer verbeteringen die ze in de toekomst zullen delen. De nieuwe setting heeft hen ook de mogelijkheid gegeven om nieuwe mechanica, gameplayverbeteringen en zelfs nieuwe wapens te introduceren.

De trailer die vannacht werd getoond, biedt een glimp van deze wereld, maar er is nog zoveel meer te laten zien, en de ontwikkelaar zal nog veel meer te delen hebben in de komende maanden, inclusief details over Atsu’s reis en de mensen (en dieren) die ze onderweg zal ontmoeten.

We kijken in ieder geval erg uit naar Ghost of Yōtei dat ergens volgend jaar moet verschijnen. Wel leuk detail: er verschijnen volgend jaar twee games die in feodaal Japan afspelen (deze game en Assassin’s Creed Shadows).