PlayStation 6 krijgt de topprioriteit bij Sony

Volgens de CEO van Sony is de PlayStation 6 een van de belangrijkste dingen waar het bedrijf de prioriteit aan geeft. Nu de PlayStation 5 bijna vijf jaar in de winkels ligt, kijken fans al voorzichtig naar de toekomst van het bedrijf.

Ondanks dat cloud gaming en streamen een enorme opwaarts kent, blijft Sony ook traditionele consoles op de markt brengen. In een gesprek met investeerders erkent Sony CEO Hideaki Nishino dat cloud streaming een goede opkomst kent op “technische vlak”, maar dat de “end-to-end netwerkstabiliteit” iets is wat niet in hun handen ligt. Daarnaast zou de techniek duurder per speelsessie zijn dan bij een traditionele console.

Nishino legt uit dat cloudstreaming spelers een nieuwe mogelijkheid kan bieden om toegang te krijgen tot content; ze geloven echter dat de meeste spelers liever “gaming ervaren via lokale uitvoering” dan afhankelijk te zijn van “netwerkomstandigheden”. De CEO voegt eraan toe dat ze erin geslaagd zijn een groot ecosysteem van spelers te creëren over twee generaties, PlayStation 4 en PlayStation 5; vandaar dat er “enorme interesse” is in hun strategie voor de PlayStation 6.

De CEO van SIE verklaarde dat hij op dit moment geen details kon prijsgeven, maar wel kon bevestigen dat “de toekomst van het platform voorop staat” en dat PlayStation “vastbesloten is om een ​​nieuwe en verbeterde manier te verkennen waarop spelers met onze content en diensten kunnen omgaan.”