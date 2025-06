Battlefield 6 gameplay gelekt, eerste Gamescom aanwezige en meer in overig nieuws week 24

Na een heftig weekend keerde deze week de rust weer een beetje terug. Voor wij lekker in de zon gaan zitten met Mario Kart World hebben we natuurlijk eerst nog alle overige nieuwtjes voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Sony Bend leverde zes jaar het goed ontvangen Days Gone en sindsdien hebben we niks meer van het team vernomen. Dat kwam doordat ze bezig waren met een live-servicegame, die helaas al geannuleerd is. Het team wordt hierdoor ook getroffen door een ontslagronde, waarmee zo’n 30 procent van het personeel op straat komt te staan. We weten dat de studio inmiddels aan een nieuw project werkt en laten we hopen dat we deze nog te zien krijgen!

Er zijn maar liefst 5 miljoen exemplaren van Street Fighter 6 verkocht en dat in iets meer dan twee jaar tijd. De game verscheen vorig week als launchgame voor de Nintendo Switch 2 en mede daardoor wist de game het mijlpaal te behalen.

Ook Warhammer 40,000 Space Marine 2 blijft het goed doen! Sinds de release in september vorig jaar zijn er zeven miljoen exemplaren van de game verkocht!

Gamescom heeft de eerste uitgevers onthuld die aanwezig zullen zijn in Keulen dit jaar, namelijk:

Nintendo

Niantic

Ubisoft

Wargaming

Team 17

Astragon

Capcom

The Outer Worlds 2 wordt de eerste game van Microsoft die $79,99 (€89,99) wordt en fans kijken ontwikkelaar Obsidian er voor aan. Echter meldt director Brandon Adler dat niet zij, maar Microsoft verantwoordelijk zijn voor de prijzen van hun games.

Running with Scissors, Flat2VR en Team Beef willen Postal 2 Redux uitbrengen en komend deze zomer met een Kickstarter om dit hopelijk te kunnen realiseren. Check vooral hun site om te zien hoe jij daar een steentje aan bij kunt dragen!

Er zijn weer beelden van Battlefield 6 gelekt en dit keer heeft een gebruiker de gadgets uit de speeltest van de game uitvoerig behandeld. De beelden zijn te zien op

! Volgens laatste geruchten mikt de speeltest op 120fps op de PlayStation 5 Pro!

Serie/ fimnieuws

The Legend of Zelda film is met enkele weken uitgesteld. De film zou eigenlijk op 26 maart 2027 verschijnen, maar dat wordt 7 mei 2026.

This is Miyamoto. For production reasons, we are changing the release date of the live-action film of The Legend of Zelda to May 7, 2027. It will be some weeks later than the release timing we originally announced, and we will take the extra time to make the film as good as it… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 9, 2025

Kaitlin Dever (Abby Anderson) zal het hoofdpersonage zijn in HBO’s The Last of Us seizoen 3. Dat lag natuurlijk al in de lijn der verwachting, aangezien de serie het verhaallijn uit de game volgt. Bovendien eindigt het tweede seizoen met een teaser naar “dag één” en dit verwijst natuurlijk op de eerste dag dat Ellie en Dina in Seattle aankomen.

The Last of Us HBO Season 3 will strictly cover Abby’s story according to Catherine O’ Hara: “It’s the Abby story.” pic.twitter.com/nfODsHBLaV — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 21, 2025

Trailers

Bloober Team doet het erg goed met hun horrorgames. Deze week maakte de ontwikkelaar bekend aan Silent Hill remake in ontwikkeling te hebben en vandaag heeft men een gameplay showcase van Cronos: The New Dawn vrijgegeven. De video duurt twee minuten en geven je een uitgebreider beeld van wat je te wachten staat in de survival horrorgame.

Geruchten

Microsoft kondigde tijdens de Xbox Games Showcase de Rog Xbox Rally X aan in samenwerking met Asus. De platformhouder heeft daarentegen ook nog een eigen handheld in ontwikkeling. Nou ja, had in ontwikkeling (volgens Tom Warren van The Verge). Microsoft zou de stekker uit het project hebben getrokken, nadat men deze eerder al even op pauze had gezet. Het bedrijf wil zich voornamelijk kunnen focussen op software. Asus zou zelfs een eigen versie van de volgende generatie Xbox mogen uitbrengen, aldus de journalist.