God of War spin-off mogelijk een 2.5D Metroidvania

Er gaan de laatste maanden de wildste geruchten over een God of War spin-off. Zo zou de game zich mogelijk in Egypte afspelen of toch in het Oude Griekenland. Vandaag komt er weer een gerucht bij!

Dit keer meldt Tom Henderson dat de God of War spin-off die in ontwikkeling zou zijn bij Santa Monica een 2.5D Metroidvania gaat worden.

Hearing a lot of scuttlebutt about the 2.5D/metroidvania game or whatever it will be, yeah. Seems to be much smaller in scale than what I initially thought. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2025

De game zou aanzienlijk kleiner worden dan de voorgaande games en vergelijkbaar zijn met Prince of Persia: The Last Crown. De game zou al snel aangekondigd worden en zich afspelen in het Oude Griekenland.

Tom Henderson staat er niet alleen voor qua informatie, want ook journalist Jeff Grubb bevestigd de informatie van zijn concullega. Er staat straks een State of Play op de planning, dus het zou zo maar kunnen dat we dan al meer over de God of War spin-off gaan horen!