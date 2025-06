Mogelijk details Call of Duty 2026 gelekt

Call of Duty insider GhostofHope heeft mogelijk details van de Call of Duty-game van 2026 gelekt.

De game die door Infinity Ward wordt ontwikkeld zou “Modern Warfare 사” als titel hebben. Dit is een referentie naar de singleplayer die zich af zou spelen in Zuid en Noord-Korea.

In die singleplayer zouden 141/ SAS en het leger van de Koreaanse republiek de jacht op Makarov en de Konni groepering openen, nadat zij de wereld proberen te saboteren om een derde wereldoorlog te starten.

Het verhaal zou zich gelijk na de gebeurtenissen van Modern Warfare 3 afspelen, waar Sheperd werd vermoord door Price en Soap door Makarov.

De game zou voornamelijk hedendaagse wapens bevatten, maar ook zouden er wat futuristische wapens in de planning staan. Het blijft natuurlijk een gerucht, aangezien nog niks bevestigd is en aangezien de Call of Duty voor dit jaar (wat volgens geruchten een opvolger van Black Ops 2 is) nog niet is aangekondigd kan het nog wel even duren voor we hier iets van horen.