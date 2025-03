Gerucht: God of War in Griekenland is een soort spin-off?

Volgens journalist komt er geen remaster van de Griekse collectie van de God of War games, maar een “side-story” game die dit jaar nog moet verschijnen.

De Giant Bomb-journalist claimt op social media dat er dus een “side-story” van God of War zal komen, dat zich afspeelt in Griekenland. Hij heeft nog wel bij zijn bronnen navraag gedaan over een eventuele collectie van de Griekse God of War-games, maar niemand leek van deze collectie af te weten.

Het blijft nog wel een beetje vaag wat Grubb zegt. Hij noemt het dus geen spin-off, maar zegt ook niet of Kratos de hoofdrol zal vertolken. Het blijft dus nog gissen of dit überhaupt waar is, maar normaliter is Grubb wel een redelijk betrouwbare insider.

Hoe dan ook zullen wij dit in de gaten houden en zodra we iets meer horen, laten we het jullie uiteraard weten!