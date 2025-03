Verdansk Call of Duty Warzone heeft een flinke make-over gekregen

Beenox, High Moon Studios en Raven Software hebben de handen ineen geslagen om het originele level van Call of Duty Warzone terug te laten keren. Zo claimen de ontwikkelaars dat het allemaal nog wat realistischer aan moet voelen en dat heeft voornamelijk te maken met de betere verlichting. Ook zijn er een hoop assets opnieuw gemaakt om de game toch wat meer met zijn tijd mee te kunnen laten gaan, maar niet dat nostalgische gevoel weg te halen.

2 minute look at Verdansk and how Beenox rebuilt it 🪂

Verdansk returns to Warzone in 10 days on April 3rd 💥pic.twitter.com/KrYpEPlZ7R

— ModernWarzone (@ModernWarzone) March 24, 2025