De terugkeer van Verdansk wordt niet zo groots als het ooit was!

Normaal willen wij ons op de redactie graag laten verrassen, maar hoe Activision Call of Duty de laatste jaren aanpakt, geeft ons geen hoop op een terugkeer van de gloriedagen van Warzone!

Een veilig haven!

Vorige week was het vijf jaar geleden dat de eerste besmetting van Covid-19 (corona) werd gespot in ons land. Er volgde een tijd van ruim twee jaar waarin het hele leven stil leek te liggen en een bezoekje aan de supermarkt het hoogtepunt van de dag werd. Gelukkig was er voor ons gamers een betere uitweg uit alle ellende die de wereld meemaakte en dat werd voor ondergetekende uiteindelijk Call of Duty Warzone.

Het Battle Royale genre kende in die tijd een ontzettend grote opmars, die al werd gestart met PUBG Battlegrounds en later Fortnite. Ook Activision had eerder al een dergelijke modus geprobeerd in de vorm van Blackout voor Call of Duty Black Ops 4, maar die werd uiteindelijk niet zo populair, mede doordat de modus kon spelen door de volledige game te betalen.

Vanaf het moment dat er werd gecommuniceerd dat Call of Duty Warzone een free-to-play game zou worden, konden we al inschatten dat de game veel meer spelers zou trekken. Dat de pandemie daar nog een flinke schep bovenop deed, was natuurlijk nooit van tevoren te voorspellen.

Gedurende die hele periode werd Call of Duty Warzone ontzettend veel gespeeld, maar ook bekeken bij streamers (die destijds ook een enorme opleving beleefde. Echter was het succes van de Battle Royale niet alleen te danken aan al deze omstandigheden, maar de game was ook gewoon geweldig om te spelen! Het voelde toch steeds weer als de ideale manier om je gedachten te verzetten en focussen op de tactische gameplay en de constante spanning die deze games met zich meebrachten.

Een unieke ervaring!

Warzone bracht namelijk allerlei gameplay-elementen met zich mee die andere Battle Royale niet hadden. De grootste was natuurlijk het loadout-systeem. Je kon zelf je wapens samenstellen en tunen met de attachments die voor jou het beste leken te werken en daarmee het strijdveld proberen te domineren. Het enige wat je daarvoor moest doen, was genoeg cash verzamelen om een loadout box te kunnen kopen en vervolgens kon je jouw tactiek tot uitvoering brengen. Immers bepaalde jouw soort wapens wat voor soort strijd je te wachten stond.

Daarnaast was de “Buy Station” ook een element dat je niet bij de concurrentie zag. Hier kon je niet alleen een loadout kopen, maar ook allerlei killstreaks, zoals een Airstrike of een UAV, maar ook ammunitie/ armor boxen en zelfs een selfrevive kit, waarmee je zelf nog meer kans gaf om levend het strijdveld te verlaten. De gamers die het in 2020 over een selfie hadden, spraken niet over een foto van hun zelf, maar het eerder benoemde fenomeen waarmee je jezelf weer tot leven kon wekken.

Tijdens de gehele pandemie werd de game gespeeld door hele grote schare gamers, werden er vriendschappen gesloten en werd er gelachen, gehuild en gevloekt tijdens de vele intense portjes in Verdansk. Wat dat betreft is het alleen al onmogelijk dat de terugkeer van dit level hetzelfde teweeg gaat brengen.

Van kwaad tot erger!

Hoewel Call of Duty Warzone altijd iets heel gaafs had, was er ook wel altijd iets wat niet helemaal pluis leek te wezen. Dat je bij een live-servicegame constant de balans op maakt tussen de wapens en allerlei andere facetten is logisch, maar dat kwam er bij deze game vervolgens op hele rare manieren uit. De game kende constant een meta (ofwel een wapen die vaak gebruikt wordt omdat die gewoonweg veel beter was dan de andere).

Door dit constant te laten veranderen en daarmee toch de verkoop van hun Call of Duty-games te doen stijgen. Immers werden de nieuwe wapens geïntroduceerd in de seizoenpas van zowel Warzone als Call of Duty Modern Warfare (2019) en ging het levelen van die wapens een stuk sneller als je dat in die game deed.

Echter zorgde het balanceren van wapens ervoor dat ineens hele andere wapens ook overpowered werden. Zo werd de game steeds geteisterd door een aantal wapens waar je als speler gewoonweg geen kans meer kreeg om daar iets tegenover te doen. Toen de game net uitkwam was er zelfs een balansprobleem met de grote vrachtwagens (Bertha) die veel te snel waren en dood en verderf zaaiden. Wie kan zich niet meer herinneren dat er op een gegeven moment in de endgame fase een stuk of vier à vijf van die verschrikkelijke voertuigen rondjes om elkaar heen bleven rijden, omdat niemand meer uit durfde te stappen. Hierdoor werd het grootste gevecht van de game om een Bertha te vinden en levend zien weg te komen.

In die jaren daarop en uiteindelijk ook de introductie van het nieuwe level Caldera werd dit eigenlijk alleen maar erger. Je moest de game op een gegeven moment dagelijks spelen om maar mee te kunnen doen om de best mogelijke wapen te gebruiken om vervolgens een paar dagen later erachter te komen dat deze alweer generfd werd en je bij het volgende wapen weer van vooraf aan opnieuw kon beginnen.

Terugkaatsen

Helaas was dit niet het enige probleem dat sinds de lancering teistert, want waar er maar een beetje spraak is van competitie zijn er gamers die daar misbruik van willen maken. In Warzone waren het gewoon keihard cheaters in allerlei soorten en maten. De bekendste zijn de wallhacks, maar ook het gebruik van de Cronus (waardoor het mikken helemaal geen skill meer vereist) en andere hacks werden uitgebuit.

Het verpeste het spelen van de game en uiteindelijk leek er een wat betere oplossing te komen dan gewoonweg deze accounts te hacken. Dit was overigens geen oplossing, want er werden een 100.000 accounts verbannen en die hadden zo weer een nieuw account gemaakt en gingen vrolijk verder waar ze gebleven waren.

Ricochet werd uiteindelijk tot leven geroepen en die anti-hacksoftware zou weleens het einde gaan betekenen van die irritante gamers die het spel voor andere verzieken. Helaas is ook niet zo gegaan, want naarmate er grote updates werden doorgevoerd of andere games werden geïntegreerd, leek deze software wel weer helemaal vanaf nul opnieuw te moeten beginnen. De laatste maanden staan social media zelfs vol van accounts die de ontwikkelaar gewoon te kakken zet door zo lang mogelijk hacks te gebruiken.

Steeds een lager dieptepunt kennen

Wat dat betreft weet Call of Duty Warzone, naar een paar keer flink gepiekt te hebben (seizoen 6 van Modern Warfare en ook bij Black Ops Cold War) alleen maar dieper te dalen in dezelfde fouten. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de integratie van Modern Warfare 2 en het level Al Mazrah.

Destijds werd de snelheid van de game zo ver teruggeschroefd dat het gebruik van voertuigen verplicht werd en campers makkelijk hun prooi konden verslaan door ergens in een hoekje te blijven liggen. Dit is nog niet eens het laagste punt, want de integratie van Call of Duty Black Ops 6 heeft echt alles wat in de jaren goed was (zoals het inventorysysteem dat eindelijk goed was uitgewerkt, servers die een stuk beter werkten) teniet gedaan en nu denkt Activision mensen terug te kunnen krijgen door dan toch maar Verdansk terug te brengen?

Call of Duty Warzone is altijd een flinke cashcow voor Activision geweest en de community heeft wat dat betreft steeds maar geaccepteerd dat het niet meer helemaal precies is wat het ooit was, maar de koe is nu wel echt al heel lang uitgemolken. Natuurlijk zullen er een hoop gamers terugkeren vanwege de nostalgie, maar ik ben bang dat dit niet van hele lange duur gaat zijn. Immers is de game al maanden in een ontzettend slechte status en wordt er nog steeds alleen maar gefocust op veel te dure microtransacties (al kun je daar micro gerust weglaten) en niet naar hoe goed de game werkt.

Misschien heb ik het wel mis, maar ik wil jullie ook een beetje waarschuwen. Ik probeer nog geregeld een potje te spelen, maar de laatste maanden wordt dat echt steeds minder. Het duurt al langer om op de PC een match in te komen, de servers zijn echt slecht, spelers worden constant uit servers gegooid en de uitgever lijkt het wel prima te vinden, zo lang spelers maar die veel te dure bundels blijven kopen.

Uiteraard gaan ook wij een sprong wagen, puur om toch weer even onze favoriete plekjes te bezoeken. Mocht dit onverhoopt beter zijn dan verwacht, zullen wij ook niet moeilijk doen om dit met jullie te delen! Kijken jullie uit naar de terugkeer van Verdansk in Call of Duty Warzone?