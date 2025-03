Verdansk keert terug in Call of Duty Warzone; wordt volgende week onthult

Er werd al een behoorlijke tijd gespeculeerd over een terugkeer van Verdansk in Call of Duty Warzone en inmiddels is Activision aan het teasen geslagen.

In de merchandise winkel van Call of Duty is namelijk een pop-up waarin een timer te vinden is en duidelijk een vermelding staat van Verdansk. Het level dat de Battle Royale van Call of Duty een enorme boost gaf, wordt door vele fans een warm hart toegedragen. Helaas geldt dat niet voor de game zelf op dit moment, dat al sinds de integratie van Call of Duty Black Ops 6 massaal in de steek wordt gelaten.

Verdansk keert zeer waarschijnlijk terug in het derde in-game seizoen van Call of Duty Black Ops 6/ Warzone en dat is op 20 maart. De timer loopt tot maandag 10 maart en dat zal ongetwijfeld de dag zijn dat we de officiële herintroductie van Verdansk gaan zien.

Activision lijkt met de terugkeer van Verdansk hetzelfde te willen bereiken als concurrent Fortnite, dat ook het originele level terug liet keren en een enorme boost in spelers zag. Tijd zal zeggen of Call of Duty dit zelfde truckje kan doen.