Keert Verdansk begin volgend jaar pas terug in Call of Duty Warzone?!

Er wordt al een aantal jaar gespeculeerd over de populaire Battle Royale map Verdansk van Call of Duty Warzone en deze lijkt pas begin volgend jaar terug te keren.

Dat meldt Insider Gaming overigens, dat claimt dat eerdere geruchten over een terugkeer van Verdansk voor het einde van dit jaar niet waar zijn. Activision had eigenlijk nooit de bedoeling gehad om de originele map voor de Battle Royale terug te laten keren, maar het succes van de OG map van Fortnite zou het bedrijf toch op andere gedachten hebben gezet.

Naast de terugkeer van Verdansk zou Activision aan een nieuwe Battle Royale map werken en deze zou de codename Avalon hebben. Ook dat level zou niet eerder dan volgend jaar gaan verschijnen. Dit is overigens wel opmerkelijk, aangezien er eind dit jaar een nieuwe Call of Duty verschijnt in de vorm van Black Ops 6 en de laatste jaren net na de release van een nieuwe iteratie ook grootse veranderingen aan Call of Duty Warzone worden doorgevoerd.

Call of Duty Black Ops 6 verschijn in ieder geval op 25 oktober voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X. Hopen jullie dat Verdansk zijn comeback gaat maken?!