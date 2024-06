Ubisoft heeft meerdere Assassin’s Creed remakes in petto

Yves Guillemot heeft in een interview laten weten dat er meerdere remakes van oudere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling zijn.

In het interview dat gepubliceerd is op de officiële website van de uitgever geeft de CEO van het bedrijf te kennen dat er een aantal remakes van oudere Assassin’s Creed-games worden gemaakt. Hij geeft niet aan welke games dat zijn en wanneer deze verschijnen.

Als wij een gok mogen doen, zouden wij ons geld zetten op sowieso een remake van de eerste Assassin’s Creed. De game verscheen immers in 2007 en was destijds een verfrissende game vanwege diens gameplay, maar is anno 2024 maar een tussendoortje met wat clunky gameplay. Daarnaast zou het ons niet verbazen als de Assassin’s Creed IV: Black Flag een remake kreeg. De game verscheen in 2013 en was uiteindelijk de aanleiding voor de minder succesvolle spin-off Skull and Bones.

Hoe dan ook zullen we het voor jullie in de gaten gaan houden en zodra we iets horen, laten we het jullie uiteraard weten in de reacties!