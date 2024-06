Avowed net zo lang als The Outer Worlds, Fortnite modus lijkt erg op Resurgence en meer in overig nieuws week 26

De eerste echte zomerse werkweek is alweer ten einde en hoe mooier het weer hoe minder groots het nieuws lijkt te zijn. Desondanks hebben we toch nog even al het overige nieuws voor jullie samengevat!

Nieuws

Fortnite krijgt op 19 juli een cross-over met niets minder dan Pirates of the Carribean. Uiteraard is Jack Sparrow van de partij, maar ook Elizabeth Swann, Davy Jones en Hector Barbossa. Het geheel wordt afgetopt met de Jar of Dirt emote!

Fortnite added Jack Sparrow’s “Jar of Dirt” too 😭 pic.twitter.com/LSXIoKb4L2 — HYPEX (@HYPEX) June 22, 2024



Obsidian’s RPG Avowed wordt ongeveer even lang als The Outer Worlds, aldus de ontwikkelaar. Dat betekent dat de game wat kleinschaliger is dan we van de meeste RPG’s gewend zijn en je ongeveer 13 uur zoet zult zijn.

Sony geeft gratis Astro Bot avatars weg. Het enige wat je hoeft te doen is de juiste code in de PlayStation Store in te voeren.

Free Astro Bot avatars for PSN: North America: MKHX-PJGL-HQA2

Europe/AU/NZ: JPFQ-66LN-QGLJ

JPN: 4GDE-JE36-4L6E

Korea: 8M8N-HE7E-A8XP

Hong Kong: 7M3H-D6JE-JDAJhttps://t.co/VBB3o00fQs pic.twitter.com/37NWAR3EmS — Wario64 (@Wario64) June 23, 2024



Er zijn beelden gelekt van een Jet Set Radio remake. Op het platform X heeft gebruiker MSKAZZY69 namelijk screenshots geplaatst, die hij van Midori heeft gekregen. Midori is een bekende leaker voor informatie van SEGA. De reboot zou overigens een remake zijn van het origineel en niet de al eerder door SEGA aangekondigde reboot.

A remake of the original Jet Set Radio is in the works at SEGA, it is a full remake of the Dreamcast game and it is not related to the F2P reboot. Source: Midori pic.twitter.com/D7Cd8yDLly — Senhorita Kazzy (@MSKAZZY69) June 24, 2024



Sea Life Scheveningen krijgt een Animal Crossing: New Horizons-tintje. In het park zullen bezoekers opdrachten krijgen en op zoek moeten naar Gulliver de Zeemeeuw, maar ook is Tom Nook van de partij. Tussen 10 juli en 1 september zal de samenwerking te bezichtigen zijn.



Volgens CD Projekt Red’s executive producer Dan Hernberg moet de volgende Cyberpunk “meer authentiek Amerikaans” worden. Zo vindt Han dat de rioolputten, brandkranen en lantaarnpalen meer Europeaans zijn en zijn dat enkele dingen wat men in het volgende deel wil veranderen. Check hieronder de volledige AnsweRED podcast!



XDefiant heeft een nieuw mijlpaal bereikt, namelijk 11 miljoen spelers. In een interview (waarin ook de remakes van meerdere Assassin’s Creed-games werd bevestigd) laat CEO Yves Guillemot weten dat er nog veel werk aan de winkel is, maar dat het aantal spelers nog zal stijgen dankzij het eerste in-game seizoen dat op 2 juli van start zal gaan!

De nieuwste live service-game van Sony, genaamd Concord, zal volgende maand een aantal beta hebben. Van 12 tot en met 14 juli is de gesloten beta en van 18 tot en met 21 juli de open beta. Concord werd tijdens de afgelopen State of Play uit de doeken gedaan middels onderstaande trailer!



Trailers van de week

Er komt een Deluxe Remaster van Dead Rising. In een trailer toont Capcom wat van de game en meldt dat de game met een “nieuwe look” uit zal komen op de “nieuwste generatie platformen.”



Gamers lijken het boerenleven prima te bevallen en daarom komt Giants Software dit najaar (12 november om precies te zijn) met Farming Simulator 25 naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.



Little Big Adventures werd sinds de aankondiging verandert van remaster naar remake en ook wisselde ontwikkelaar [2.21] (wie kent ze niet?) van Unreal Engine 5 naar de Unity engine. De remake die de subtitel Twinsen’s Revenge heeft, zal dit najaar naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X komen.



Metal: Hellsinger komt dit najaar naar de VR-brillen (Oculus Quest 2, 3, Pro en PlayStation VR 2 en middels een trailer geeft ontwikkelaar Funcom te weten dat er nu een demo verkrijgbaar is!

De tussentijdse seizoensupdate voor Call of Duty Modern Warfare 3 en Warzone is deze week online gegaan en in een trailer toonde Activision wat spelers kunnen verwachten.



In Dragon Ball: Sparking Zero nemen diverse personages (waaronder Ultra Instinct Goku) het op de vuist tegen personages met zwaarden (denk aan Black Goku Super Saiyan Rosé). In een nieuwe video zien we hoe dat er aan toe gaat!



Geruchten

Een dataminer heeft mogelijk de personages voor de tweede Kombat Pack voor Mortal Kombat 1 gespot. Het zou namelijk gaan om de volgende personages:

Cyrax

Sektor

Noob Saibot

Ghostface

Conan the Barbarian

T-1000

