Eerste twee uur van Dragon’s Dogma gratis te spelen op consoles en PC

De trial van Dragon’s Dogma 2 is tot en met 18 juli op de consoles en PC (via Steam) te spelen en daarmee kun je dus kennis maken met het verhaal van de game en de wereld waarin het zich afspeelt. Uiteraard zal al je progressie verder gaan, mocht je besluiten de volledige game in huis te halen.

Deze kun je met een korting aanschaffen, namelijk 20% korting op Steam en zelfs 30% op de PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Experience up to two hours of Dragon’s Dogma 2 with a free trial, live now on PC/Steam, Xbox Series X|S and PS5. Dragon’s Dogma 2 is also on sale! Take up arms as the Arisen and begin your adventure.

— Capcom Europe (@CapcomEurope) June 28, 2024