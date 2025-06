Little Nightmares 3 verschijnt op 10 oktober

Tijdens de Little Nightmares Showcase is de releasedatum van Little Nightmare 3 onthuld, net als de Enhanced Edition van het eerste deel en nog veel meer!

Het belangrijkste nieuws was natuurlijk de releasedatum en dat is op 10 oktober. Het universum van deze reeks zal zich overigens nog uitbreiden met een stripboek en een stop motion film, nadat eerder al een podcast was toegevoegd.

Uiteraard werd de game ook getoond tijdens de showcase en daar zagen we wat we op de kermis in de game kunnen verwachten. Tot slot werd er ook nog een Enhanced Edition van de eerste game onthuld. Deze verschijnt ook op 10 oktober, maar kun je nu als spelen als je het derde deel alvast besteld. Mocht dit allemaal nog niet genoeg kleine nachtmerries zijn dan kun je ook nog uitkijken naar Little Nightmares VR: Altered Echoes, die nog vol in ontwikkeling is.